Qualificazione regionale ai campionati nazionali di judo a Codogno: "Circa 320 atleti"

Il palazzetto dello sport di Codogno gremito

Codogno (Lodi) – Circa 320 giovani atleti di judo hanno invaso il palazzetto dello sport di Codogno per un fine settimana dedicato al titolo “Codogno comune europeo dello sport 2023”. Lo ha organizzato il Nippin Judo con il patrocinio di Comune e della Fijlkam Federazione italiana judo lotta karate arti marziali. E' stata disputata una gara di qualificazione regionale ai campionati italiani della categoria cadetti.

My player placeholder

“Hanno partecipato circa 168 sportivi tra i 15 ei 17 anni” dettaglia Luigi Bassi, il consigliere comunale delegato allo Sport, che cerca di far emergere gli sport meno conosciuti insieme al sindaco Francesco Passerini. Ma l'occasione è stata buona per proporre anche il “Kids day” dei preagonisti, cioè “fanciulli” dagli 8 ai 9 anni e “ragazzi” dai 10 agli 11 anni. I primi sono stati coinvolti in una prova ludica di ne-waza (il combattimento eseguito a terra, durante il quale si possono eseguire strangolamenti, leve articolari, immobilizzazioni, rovesciamenti e ribaltamenti) ei ragazzi nel randori in tachi-waza (significa “esercizio libero", è praticato come un combattimento reale. Comprende proiezioni, strangolamenti, immobilizzazioni al suolo, forzare o torcere braccia e gambe. I contendenti possono scegliere la tecnica che preferiscono).

“Ci sono state attività legate ai passaggi di cintura o di Dan e quindi altre per la qualificazione al campionato italiano – ricorda ancora Bassi– e poi il Kids day, una sorta di iniziativa promozionale del judo verso i bambini piccoli. Numeri di presenze importanti, se si contano gli oltre 320 atleti, gli accompagnatori e l'indotto intervenuti”. E' il secondo evento di livello in poche settimane per il judo, dopo quello del 12 febbraio 2023, il Gran prix veterani, gara di prima prova nazionale 2023, categorie master agonisti da cintura bianca, che si era svolto alla presenza di 130 atleti.

”Intanto ho parlato con Cinzia Cavazzuti, una judoka italiana del 1973, finalista ai Giochi di Sidney del 2000 e di Atene del 2004 e campionessa europea campionati senior nei Campionati europei di judo di Maribor 2002. Abbiamo ragionato su questa bellissima giornata, organizzata con la Federazione, come altri momenti molto riusciti. E' responsabile del judo regionale, era molto contenta per la location e per l'organizzazione dell'evento per tramite di Nippon Judo, diretto dal presidente e maestro sesto dan Rossano Rossi. Mi ha confermato che terrà sicuramente conto, anche nei prossimi anni, del palazzetto e faremo quindi altri eventi di livello regionale e nazionale. E' stata una grande soddisfazione”.