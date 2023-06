Previsioni meteo in Lombardia: caldo umido e 34 gradi, poi pioggia fino al weekend

Dal caldo afoso all’ombrello. Le previsioni meteo per la Lombardia prevedono un tempo soleggiato fino a mercoledì, con temperature massime fino a 34 gradi accompagnate da venti assenti o deboli. Per il caldo, la protezione civile ha diramato un allarme da bollino giallo nella provincia di Brescia. Da giovedì, i cieli si copriranno di nubi fino a che, venerdì e sabato, si prevedono piogge su tutta la regione. Ma vediamo, nel dettaglio, le previsioni di Arpa Lombardia.

Nella giornata di martedì si prevede cielo poco nuvoloso o velato, con temperature alte in pianura e nubi sui rilievi nel corso della giornata ed in serata. Precipitazioni occasionali potrebbero verificarsi sulle Alpi nella giornata, con rovesci isolati nel pomeriggio e in serata sulle Prealpi orientali. Venti deboli in pianura e moderati sulle cime, a regime di brezza nelle valli.

Mercoledì, Arpa Lombardia prevede cieli poco nuvolosi, con “addensamenti alla notte ed in serata sulla pianura. Rovesci isolati sulle Prealpi al pomeriggio. Venti da deboli a moderati orientali in pianura, moderati settentrionali su Alpi e Prealpi con rinforzi sulle creste. Temperature stazionarie o in lieve calo".

Nuvolosità in irregolare aumento nella giornata di giovedì, con rovesci sparsi in collina da metà giornata. Temperature in lieve calo. Venti deboli e di direzione variabile.