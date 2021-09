Un'Italia divisa in due e a parte invertite rispetto al solito: sole al nord, temporali e maltempo sul centro sud. Si annuncia dunque un fine settimana double facce sulla penisola con l'allerta meteo che è già scattata in alcune regioni. In queste ora un nubifragio ha colpito la Sardegna con l'aeroporto di Cagliari che ha dovuto chiudere proprio come l'hub vaccinale di Sassari. Precipitazioni pesanti sono prevista anche in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria nelle giornate di oggi e domani mentre domenica la nuvolosità andrà attenuandosi in tutte le Regioni aprendo le porte a una nuova settimana di clima mite.

Previsioni Lombardia

Venerdì 10 settembre: giornata dal sapore tardo estivo, tipico di settembre, con sole prevalente sulle zone di pianura. A riferirlo è 3B Meteo. Qualche disturbo nuvoloso in più sui rilievi, specie alpini, dove nel corso del pomeriggio-sera non si escludono locali piovaschi. Temperature massime fino a 28-29 gradi in pianura. Venti deboli.

Sabato 11 settembre: infiltrazioni umide da ovest determinano nubi irregolari sulla Lombardia, specie fino al mattino. Nel pomeriggio annuvolamenti e qualche piovasco sulle vette alpine. Poche conseguenze sulle zone di pianura dove proseguiranno condizioni di bel tempo prevalente, salvo qualche nube di passaggio. Temperature stazionarie in pianura, in lieve flessione sulle Alpi. Venti deboli.

Domenica 12 settembre: pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle basse pianure orientali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su Orobie e Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle Prealpi orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3400 metri.

Lunedì 13 settembre: Condizioni di alta pressione sul Nord-Italia con conseguente bel tempo sulla Lombardia. Giornata con cieli poco nuvolosi praticamente ovunque da mattino a sera, salvo per qualche addensamento pomeridiano sulle vette alpine ma senza precipitazioni. Temperature sui 28-30°C.