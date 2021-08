Milano - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'avviso di criticità gialla (ordinaria) per stasera, a partire dalle 21, per il rischio di fenomeni temporaleschi. È stato quindi attivato - informa una nota di palazzo Marino - il COC, il Centro Operativo Comunale, per il monitoraggio. Sono state allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia locale e di MM.

Come previsto quello in corso è un Ferragosto nel segno del caldo in Italia, con l'anticilone africano Lucifero che anche oggi ha fatto schizzare le temperature oltre i 40 gradi su gran parte della Penisola. Ma il quadro è destinato a cambiare: nel pomeriggio - come nel caso della Lombardia - sono previste le prime piogge al Nord.

Infatti, una vasta area depressionaria sul Nord-Europa, spingendosi verso latitudini inferiori, porterà i suoi effetti sulle regioni settentrionali italiane, determinando condizioni di spiccata instabilità atmosferica, specie a ridosso dei settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 16 agosto precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolar modo sui rispettivi settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedi' 16 agosto, allerta gialla per rischio temporali sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia e Piemonte.