Tanti anziani e abitanti più poveri: la grande fuga dai piccoli Comuni

Milano – Chi vive nei piccoli Comuni delle 6 aree interne delle Lombardia è più povero. Il risultato è certificato dallo studio realizzato dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa della Lombardia: in 10 anni (2012-2022) lo spopolamento ha riguardato persone (-4,1% il saldo demografico) e imprese (-2,8%).

Le zone interessate dalla ricerca sono Alto Lago di Como/Valli del Lario; Lario Intelvese/Lario Ceresio; Valchiavenna; Valcamonica; Valtrompia; Appennino Lombardo/Alto Oltrepo Pavese. Chi vive qui ha un reddito più basso di oltre 7mila euro rispetto ai residenti dei grandi centri urbani.

Ma il divario va oltre la ricchezza in questa fetta di regione che conta 225 Comuni (il 14,9% della Lombardia) e occupa un quarto del territorio (25,6%) della superficie regionale (6.177 chilometri quadrati). La distanza è trasversale e interessa aspetti demografici ed economici.

La crisi dei piccoli centri si concentra soprattutto nelle zone montane delle province di Lecco, Como, Sondrio e Brescia e nel Pavese. Ma lo scenario di questi 225 Comuni, che contano una media di 1.581 abitanti, si replica anche in alcune zone della provincia di Varese e del Milanese, lontane e non sempre ben collegate con infrastrutture e mezzi pubblici alle città di riferimento.

Nelle sei aree interne analizzate dalla Cna vivono complessivamente 335.741 lombardi, il 3,6% dei 9 milioni che risiedono in Lombardia. L’indice di vecchiaia è più elevato del resto della regione: per ogni giovane residente (con meno di 15 anni) si contano due abitanti con 64 anni. La popolazione non solo non cresce ma sente l’effetto del crollo delle natalità più di quanto lo avvertano le città. Chi può, poi, si trasferisce: il saldo demografico dell’ultimo decennio negativo consolida la fuga verso zone più servite ed economicamente più ricche.

I conti non tornano più. Il reddito medio per abitante nelle aree interno è fermo a 14.075 euro, oltre 7mila in meno rispetto ai grandi poli urbani. Mentre i Comuni spendono di più per i servizi: 1.041 euro a cittadino contro una media di 730 nelle altre zone della regione.

Dal 2014 è stata adottata la Snai (Strategia nazionale per le aree interne), un piano che intende migliorare la qualità dei servizi e incrementare le opportunità di crescita economica in questi territori.

L’accordo di partenariato 2014-2020, lo strumento di programmazione nazionale dei fondi strutturali e di investimento europei assegnati all’Italia, è stato rinnovato per il periodo 2021-2027. Il finanziamento per le aree interne avviene tramite i Por, i Programmi operativi regionali: tra il 2014 e il 2020 sono stati destinati 81,5 milioni. Ora, a potenziare servizi e infrastrutture, interverrà anche il Pnrr con un budget di 13,6 milioni.

Il divario con i poli urbani non risparmia neppure le attività produttive. Nel 2022 nelle aree interne si contano 38.687 imprese, il 3,7% di quelle attive in Lombardia: producono un valore aggiunto di 4,1 miliardi di euro, circa il 2,1% sul totale regionale. I lavoratori, invece, sono 113.313, circa il 2,8%: il 30,2% opera nel commercio, negli alberghi e nei ristoranti; il 29,8% nell’industria; il 14,1% nelle costruzioni; il 4,3% nell’agricoltura e il restante 21,4% in altri servizi. "Non devono più esserci ‘luoghi che non contano’ – tuona Stefano Binda, segretario regionale di Cna – La Lombardia deve costruire equilibri armonici tra metropoli, territori ed aree interne, privilegiando un modello intessuto dai valori e dai pilastri di un’economia fatta di imprenditorialità diffusa, cura del territorio, sostenibilità, inclusione sociale".