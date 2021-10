Pero (Milano), 31 otobre 2021 - La lite sarebbe iniziata all'interno di un bar e poi continuata nelle vicinanze in via Sempione all'altezza del civico 161. È qui che uno degli avventori ha esploso due colpidi pistola contro un 38enne romeno e lo ha ferito alla coscia sinistra.

Sparatoria sabato sera intorno alle 23.30 a Pero. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Rho, un'automedica e un'ambulanza. Quando i militari sono arrivato sul posto hanno trovato solo il ferito a terra e rinvenuti due bossoli e un proiettile inesploso. È stato soccorso e accompagnato all'ospedale San Carlo di Milano in codice giallo. Non è in pericolo di vita e sarà interrogato nelle prossime ore. I carabinieri stanno ricostruendo i fatti e avviato le indagini per identificare il responsabile.