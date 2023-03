Pedone investito e ucciso mentre porta il cane a spasso: automobilista condannato

Il Tribunale di Monza si sta occupando della questione

Lesmo (Monza e Brianza), 14 Marzo 2023 - È stato condannato in abbreviato a un anno di reclusione, pena sospesa, A.M., il 72enne residente a Lesmo che il 15 gennaio del 2022 investì e uccise il vicino di casa 69enne Francesco Piazza, che passeggiava con il cane a pochi metri dalla propria abitazione. L’incidente si verificò in via Marina a Lesmo intorno alle 8.45 a poca distanza dalle abitazioni di vittima e investitore. Dopo essersi messo in auto con la moglie l'investitore percorse poche decine di metri poi, non vedendolo, investì il 69enne che stava passeggiando con il cane sul lato sinistro della carreggiata a senso unico.

A causa dell’urto, Francesco Piazza venne sbalzato a terra contro la siepe a bordo strada. Soccorso mentre era privo di conoscenza, venne trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dove purtroppo morì nel pomeriggio per le gravissime lesioni riportate. "La vittima è stata investita su una strada a senso unico dove il limite è di 30 chilometri all’ora – spiega Fernando Rosa, responsabile della sede monzese di Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella tutela dei familiari delle vittime della strada, a cui si è rivolta la famiglia di Piazza.

“L'investitore – prosegue Rosa – ha detto di avere avuto il sole contro e di non avere visto il pedone, ma il Codice della strada tutela il pedone in quanto utente ‘vulnerabile’ e l’automobilista deve regolare la velocità e conservare il controllo del proprio veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, come lo è la presenza di un pedone a bordo strada, ma, ancor prima, in base alle circostanze di tempo e luogo nelle quali sta circolando, compresa l’eventualità di un tratto di strada da percorrere contro sole".