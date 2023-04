Pasquettaac, i fan dell’Artemio (Renato Pozzetto) si danno appuntamento alla cascina del Bosco Grande

Pavia, 4 aprile 2023 – Sedia sotto il braccio e tutti a veder passare il treno. Dopo lo stop causato dalla pandemia, tornano a riunirsi i fan de “Il ragazzo di campagna”, il film di Castellano e Pipolo girato nel 1984 con protagonista un indimenticabile Renato Pozzetto nei panni di Artemio.

E proprio al protagonista è dedicato Pasquettaac, l’evento in programma a Pasquetta che per l’occasione cambierà location e da Carbonara al Ticino si svolgerà nella cascina del Bosco Grande (strada Bosco Grande 1), un angolo di verde alle porte di Pavia all'interno del Parco del Ticino.

Il programma della giornata prevede un pranzo contadino con piatti ispirati alle scene più divertenti del film (immancabile il coniglio) per andare avanti tutto il pomeriggio accompagnati dalla musica dal vivo dell’orchestrina con le canzoni più famose dei grandi artisti milanesi come Cochi e Renato, Nanni Svampa, Enzo Jannacci e tanti altri.

Come ogni anno non può mancare il momento in cui viene ricreata la scena del treno lungo la ferrovia con tanto di sedie al seguito e spettacolo, durante il quale è prevista una merenda a base di vino e porchetta.

A seguire sono in programma la proiezione del film e un omaggio musicale a Detto Mariano, compositore della colonna sonora del Ragazzo di campagna e di tanti altri successi come "È arrivato mio fratello”, “La casa stregata”, “Cornetti alla crema” e “Il bisbetico domato”. E magari, come è già capitato in passato, Renato Pozzetto farà una sorpresa a tutti i suoi fan e si presenterà al raduno,