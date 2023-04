Pasqua, in vacanza anche col debito: il 25% in più ha chiesto un prestito

In vacanza a qualsiasi costo. I numeri delineano una tendenza precisa: per Pasqua i lombardi hanno scelto di viaggiare. Chi non ha potuto sostenere subito la spesa ha presentato una domanda di finanziamento pur di non restare a casa. Secondo l’analisi congiunta di Facile.it e Prestiti.it, in Lombardia nel periodo febbraio-marzo la richiesta di prestiti finalizzata a vacanze e viaggi è cresciuta del 25% rispetto allo stesso bimestre di un anno fa, quello dedicato alle prenotazioni per Pasqua. Il valore medio dell’importo richiesto, invece, è stato inferiore del 20% (5.000 euro).

"C’è stato un aumento delle prenotazioni tra il 10 e il 20% – dichiara Giordano Nobile, presidente di Fiavet Lombardia, Federazione delle agenzie di viaggi e turismo (Confcommercio) –. A questa percentuale si aggiungono le tante persone che si muovono in Italia autonomamente senza passare dalle agenzie". Le mete più gettonate sono "le città d’arte italiane, il Mar Rosso e le crociere sul Nilo oltre a quelle classiche sul Mediterraneo". Più limitate, anche se presenti, le prenotazioni estere su lungo raggio.

«Per il Mar Rosso – spiega il presidente di Fiavet Lombardia – si spendono in media 1.000 euro a persona per una settimana. In Italia la cifra è simile: in una città d’arte, per un periodo più breve, di quattro giorni, a Pasqua occorrono circa 600 euro a testa". L’auto e il treno sono i mezzi più gettonati per le città italiane, l’aereo per chi sceglie di andare all’estero. "I prezzi dei voli sono aumentati in modo significativo: anche le compagnie low-cost non propongono più offerte a 10,99 euro. Il caro-carburante incide".

Le previsioni, tuttavia, sembrano confortanti nonostante gli aumenti. L’aeroporto di Milano Bergamo - con 138 delle 142 destinazioni presenti nel programma estivo dei voli attive e 39 Paesi collegati - ha fornito le prime proiezioni: secondo Sacbo, la società che gestisce lo scalo di Orio al Serio - da ieri a martedì transiteranno oltre 320mila passeggeri, tra partenze e arrivi. Rispetto al periodo pasquale del 2019, a ridosso del ponte del 25 aprile, si tratta del 15% in più rispetto al pre-Covid.