Milano, 20 mag - I vaccini anti-Covid attualmente disponibili e approvati sono finora efficaci contro "tutte le varianti del virus". Lo ha detto Hans Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della sanità durante il consueto monitoraggio settimanale. Kluge ha poi messo in guardia sul fatto che la "pandemia non è ancora finita" nonostante siano in calo in Europa sia i contagi che i decessi. Per questo motivo "i viaggi internazionali dovrebbero essere evitati".

Dati alla mano, i casi settimanali in Europa sono scesi da 1,7 milioni di infezioni rilevate a metà di aprile a sole 685.000 registrate la scorsa settimana. "E' un calo pari al 60% in un mese". Secondo Kluge "abbiamo imparato la lezione nel modo più duro e difficile. Ora stiamo andando nella giusta direzione, ma non dobbiamo smettere di osservare con attenzione un virus che ha causato la morte di quasi 1,2 milioni di persone, l'equivalente della popolazione di Bruxelles"

Per quanto riguarda le nuove aperture, commerciali e culturali, concesse dai governi ai propri cittadini, il direttore dell'Oms Europa ha ricordato che non esiste il rischio zero e che in diversi Paesi, "stanno aumentando gli episodi di trasmissione" del virus che potrebbero rapidamente evolvere in pericolosi focolai. "La settimana scorsa l'incidenza dei casi è rimasta alta in otto paesi della regione europea, con oltre 150 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. La pandemia è lungi dall'essere terminata". In questo senso, Kluge ha ribadito il ruolo fondamentale dei vaccini che "sono efficaci contro tutte le varianti esistenti del coronavirus". Per questo è necessario accelerare con la campagna di vaccinazione che, ad oggi, registra in Europa numeri ancora insufficienti per mettere in sicurezza fragili e anziani: il 23% della popolazione europea allargata ha ricevuto la prima dose mentre solo l'11% ha terminato il processo di immunizzazione. Secondo il direttore della sezione europea dell' Oms, infine, "né i tamponi né il vaccino devono sostituire misure come il distanziamento fisico e l'uso delle mascherine in spazi pubblici o ambienti sanitari".