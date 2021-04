Ventimiglia (Imperia) - Pensionato di 81 anni uccide la moglie e il cane. L'omicidio, scoperto questa mattina, è accaduto a Rocca Nervina, paesino dell'entroterra di Ventimiglia, in Liguria, al confine fra Italia e Francia. Secondo quanto si è potuto apprendere, al momento, l'uomo avrebbe sgozzato la donna e l'animale poco prima dell'alba. I due avrebbero avuto un litigio ieri sera, ma la vicenda è ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto. Sembra che l'uomo, dopo aver ucciso la consorte, si sia rimesso a dormire.

La notizia si è diffusa in breve tempo nella piccola comunità di Rocca Nervina. Marito e moglie, a quanto sembra, erano molto nolti in paese e conosciuti come una coppia tranquilla. Abitavano in via Umberto, strada del centro storico del paese. Il sindaco Claudio Basso ha espresso sgomento e cordoglio. Intanto nella casa che sarebbe stato teatro dell'omicidio sono in corso i rilievi degli investigatori, impegnati anche a sentire i vicini di casa, per capire se abbiano udito qualcosa. Si cerca anche l'arma del delitto, molto probabilmente un grosso coltello da cucina, date le profonde ferite alla gola osservate sul cadavere dell'anziana. Nelle prossime ore verrà interrogato anche il presunto assassino, nei confronti del quale al momento non sono stati presi provvedimenti.