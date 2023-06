Offlaga, travolto in monopattino: muore un 38enne di origini egiziane

Brescia, 7 giugno 2023 – Un trentottenne di origini egiziane è morto nella notte travolto da una moto mentre guidava un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto a Offlaga, in provincia di Brescia. La vittima è stata sbalzata dal monopattino, è caduta violentemente a terra ed è deceduta sul colpo.

La tragedia nel Bresciano è solo l’ultima di una lunga serie di incidenti stradali in cui rimangono coinvolte persone in monopattino. Imprudenza dei conducenti, disattenzione degli automobilisti, difficoltà legate alle condizioni del traffico. Quali siano le cause, il bilancio degli incidenti che hanno coinvolto i monopattini, richiedendo l'intervento dei soccoritori di Areu, è da allarme rosso. Dal giugno del 2020 a oggi, in meno di un anno quindi, sono stati più di 1.000 i sinistri registrati a Milano in cui almeno uno dei due mezzi coinvolti era un monopattino elettrico.

I dati sono stati resi noti recentemente dall'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato nel corso dell'iniziativa organizzata all'auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Il titolo scelto per l'incontro era "Monopattini e dintorni: sicurezza, rischi, norme".