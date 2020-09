Milano, 9 settembre 2020 - La pena più alta è toccata al presunto boss Mario Filippelli (18 anni di reclusione), ma il nome più altisonante tra i 22 condannati è senza dubbio quello del capo indiscusso della locale di ’ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo: Vincenzo Rispoli dovrà scontare 14 anni e 8 mesi. Si è chiuso ieri, nell’aula bunker di San Vittore, il processo per gli imputati dell’operazione Krimisa che hanno scelto il rito abbreviato. Oltre a Filippelli e Rispoli, il giudice Anna Magelli ha inflitto 10 anni all’ex poliziotto Francesco Basile, cognato di Enzo Misiano, l’ex consigliere comunale di Ferno a sua volta condannato a 8 anni e 8 mesi. I fratelli Giovanni e Cataldo Cilidonio dovranno scontare rispettivamente 8 anni e 2 mesi e 8 anni e 6 mesi, mentre Agostino Dati ha preso 8 anni, 7 mesi e 10 giorni.

Il braccio destro di Filippelli, Olindo Lettieri, è stato condannato a 9 anni e 4 mesi, mentre Daniele e Michael Murano hanno patteggiato rispettivamente 2 anni e 6 mesi e 3 anni di reclusione. Condannati anche i De Castro, che dopo l’arresto del luglio 2019 hanno deciso di iniziare un percorso di collaborazione con la giustizia: il padre Emanuele dovrà scontare 5 anni, il figlio Salvatore 2 anni e 2 mesi. Assolto perché il fatto non sussiste Giovanni Vicenzino, investigatore privato ed ex consulente della Procura di Busto Arsizio, che però è stato arrestato meno di una settimana fa nel blitz Krimisa due: secondo le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di via Moscova, coordinati dal pm della Dda Alessandra Cerreti e dai tenenti colonnelli Antonio Coppola e Cataldo Pantaleo, avrebbe aiutato per due volte il presunto boss Cataldo Casoppero (imprenditore edile che ha scelto il rito ordinario) a verificare che nella sua Alfa Romeo Stelvio non ci fossero microspie delle forze dell’ordine. Per tutti gli imputati alla sbarra per associazione mafiosa, il gip Magelli ha disposto anche la misura della libertà vigilata per tre anni.

Disposta, infine, la confisca del bar Atlantic di Lonate Pozzolo, dei parcheggi di Gallarate «Parking Volo Malpensa» e «Malpensa Car Parking», del 50% delle quote della società «Star Parking srl» di Somma Lombardo, delle quote della società «Cityparking srl» di Ferno e degli orologi e dei cellulari sequestrati nell’estate del 2019 ai De Castro. Per chi non lo ricordi, la prima tranche dell’inchiesta Krimisa (dal nome dell’antica colonia della Magna Grecia sul cui territorio si estende la cittadina di Cirò Marina in Calabria) si era concentrata proprio sulle mire della ’ndrina di Lonate sull’affare dei posteggi a pagamento nell’area dello scalo varesino; inoltre, gli approfondimenti investigativi, che avevano portato all’emissione di 34 provvedimenti cautelari, avevano cristallizzato i legami tra esponenti dei clan e uomini politici dei Comuni di Lonate e Ferno.

Giovedì scorso, c’è stato il secondo tempo dell’indagine, che ha portato alla cattura di 11 persone, accusate a vario titolo di corruzione, estorsione, rapina, spaccio di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco clandestine e alterate (tra cui un potente esplosivo), incendio doloso, minaccia aggravata e favoreggiamento personale. Tra i capi d’imputazione, c’è anche una spedizione punitiva messa in atto dal genero di Rispoli e dai fratelli Di Novara per picchiare un imprenditore di Meda con base operativa a Malta.