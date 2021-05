Corteno Golgi (Brescia), 13 maggio 2021 - Non ce l'ha fatta il giovane motociclista rimasto coinvolto domenica scorsa in un drammatico incidente stradale a Corteno Golgi. Nicolò Grillo, ventisettenne di Seregno (Monza Brianza), è deceduto all'ospedale di Sondrio. Domenica percorreva in sella alla sua moto la Statale 39 in direzione dell'Aprica quando, mentre era incolonnato per il traffico congestionato, si è scontrato frontalmente con una macchina che procedeva in direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo e il centauro ha perso conoscenza. Dopo essere stato portato d'urgenza all'ospedale di Edolo, è stato trasferito a Sondrio. Non si è più ripreso e il suo cuore ha smesso di battere in queste ore. Dinamica al vaglio dei carabinieri della compagnia di Breno.

Si allunga così il tragico bilancio dello scorso weekend, che contava già 8 centauri morti in sette diversi incidenti avvenuti in Lombardia. Un'autentica strage sulle strade.