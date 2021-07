Cuneo - Tragedia a Torre Mondovì, piccolo comune della provincia di Cuneo, in Piemonte. Bruno Manuello (47 anni) e la madre, Ernesta Boglio (80 anni), sono stato trovati senza vita nel laboratorio di una panetteria artigianale di famiglia. Secondo una prima ipotesi il decesso sarebbe avvenuto a causa di avvelenamento da monossido di carbonio. L'allarme è stato lanciato questa mattina, domenica 11 luglio, intorno alle 8, da un parente delle due vittime. Madre e filglio sono stati trovati nella panetteria Manuello, in via Umberto I.

Sul posto il 118: i soccorritori hanno cercato di rianimare madre e figlio ma ogni sforzo è stato vano: per i due non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, al lavoro per ricostruire le cause e la dinamica della tragedia. Stando a una prima ricostruzione il laboratorio era saturo di monossido carbonio, probabilmente sprigionato dal cattivo funzionamento di un forno a gas per la produzione del pane, ma la causa è ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco. "Una tremenda tragedia per tutto il paese - ha detto il sindaco di Torre Mondovì, Gianrenzo Taravello - Manuello è la panetteria storica del paese, portata avanti da due generazioni. Siamo profondamente addolorati per la morte dei due titolari. Ci stringiamo ai familiari e porgiamo le nostre più sentite condoglianze in queste momento terribile. Il monossido purtroppo è un qualcosa che, in pochissimo tempo, non dà scampo".