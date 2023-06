Allarme morti sul lavoro in Lombardia, tre vittime in 14 giorni: “E ora tagliano anche i risarcimenti”

Al tragico bilancio degli incidenti sul lavoro si aggiunge il "ridimensionamento del fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni deciso dal Governo". Una beffa in una regione che continua ad avere i dati più alti in Italia in materia di infortuni sul lavoro e in itinere, a cui vanno aggiunti quelli mortali.

Il 2022 si è chiuso infatti con 46mila denunce di infortuni sul lavoro, di cui 148 mortali. Nei primi cinque mesi del 2023 la Lombardia registra già 36.200 denunce di infortuni sul lavoro, 49 con esito mortale. Si traduce, secondo i dati della Uil Milano e Lombardia, in un +4,2% rispetto al 2022. Solo nelle ultime due settimane si sono registrati cinque decessi in Italia, tre in Lombardia. Dati che fanno da sfondo all’insediamento della Commissione d’inchiesta al Pirellone su Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, presieduta da Samuele Astuti (Pd).

“Il Governo – spiega il segretario generale della Uil Lombardia, Enrico Vizza – preso dalle azioni che limitano l’attività della Corte dei Conti con la “telenovela“ Pnrr, non si è accorto che la gente comune continua a morire di lavoro. Chiediamo urgentemente un incontro di Uil, Cgil e Cisl con la commissione d’inchiesta, anche per elaborare una proposta di legge da presentare al Parlamento sul reato di omicidio sul lavoro. Specialmente ora, con il Governo Meloni che taglia anche i fondi destinati al risarcimento delle famiglie delle vittime".

La richiesta sul tavolo, inoltre, è quella di maggiori investimenti da parte della Regione per l’assunzione di ispettori e per il personale addetto alla vigilanza, oltre a sanzioni più dure per le aziende che non rispettano le regole.

"In accordo con la vicepresidente e con il segretario – sottolinea Astuti – stiamo calendarizzando gli incontri con tutte le parti interessate, dai sindacati alle imprese. Per arrestare la tremenda sequenza di morti bianche, serve la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Maggioranza e opposizione, pur nella complessità delle posizioni, hanno il compito di costruire un programma di azioni mirate a potenziare il sistema regionale di prevenzione, sicurezza e vigilanza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Senza dimenticare – conclude – che la vera rivoluzione passa dalla formazione, dalla consapevolezza di quanto la sicurezza sia inscindibile dalla produttività". Un percorso che potrebbe portare all’elaborazione di "un protocollo con le buone pratiche da seguire, compresa la gestione del rischio, per lavoratori e datori di lavoro".