Treviso, 23 giugno 2021 - Giallo nel Trevigiano. Il corpo di una giovane donna è stato trovato oggi, attorno alle ore 13 all'Isola dei Morti lungo le sponde del Piave a Moriago della Battaglia, in provincia di Treviso. Il corpo della donna, che presenta diverse ferite da taglio, è stato trovato da un escursionista che ha subito lanciato l'allarme. al 118 e alla Centrale dei Carabinieri: i sanitari subito accorsi ma per la giovane non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto e del Nucleo Investigativo del Comando di Treviso. Tutte le piste sono aperte, ma le forze dell'ordine puntano sull'omicidio: la giovane sarebbe stata aggredita mentre stava prendendo il sole appunto nei pressi della riva del fiume.

La vittima è una donna trevigiana di 35 anni, che si era recata in un parco sulle rive del Piave per prendere il sole, ed è stata trovata uccisa, con colpi d'arma da taglio. In queste ore un uomo si trova nella caserma dei carabinieri di Valdobbiadene (Treviso) sottoposto ad accertamenti in relazione all'omicidio. Questi, un trentenne, si è recato spontaneamente alla stazione dell'Arma. Il corpo della donna è stato rinvenuto da un passante, nel parco dell'"Isola dei Morti", a Moriago. (ANSA).