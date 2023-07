Monza, torna in carcere lo stalker delle donne

Monza, 6 Luglio 2023 - Torna in carcere il 50enne monzese già agli arresti domiciliari per atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessuali, lesioni e danneggiamento. Ad arrestarlo la Polizia di Stato di Monza su ordine del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

L'uomo era già stato condannato in via definitiva a scontare la pena in carcere, ma poi aveva ottenuto gli arresti domiciliari per gravi motivi di salute. Ma ha provato a contattare una delle sue ultime vittime, appostandosi presso l’abitazione della donna senza però riuscire nell’intento di rintracciarla, fino a tornarci in ore notturne, suonando il citofono con insistenza e insultandola con epiteti offensivi.

E' emerso che già dal 2010 il 50enne, più volte indagato per truffa, reati che gli permettevano di godere di un tenore di vita agiato, avvicinava le ignare donne con attenzioni e regali, ma quando queste si accorgevano della folle gelosia e della possessività nei loro confronti che si manifestava in ogni relazione sentimentale, la malcapitata di turno cercava di allontanare quindi l’arrestato, che con il solo fine di impedire a queste di abbandonarlo, metteva in atto una serie di comportamenti persecutori arrivando persino a mascherarsi e con il favore della notte a imbrattare i quartieri di residenza delle vittime con scritte offensive a loro rivolte, nonché a diffondere su siti di incontri di incontri video che ritraevano la vittima in atteggiamenti a sfondo sessuale, creando così, a loro insaputa profili fake, nei quali forniva agli utenti in cerca di sesso il vero numero di telefono della malcapitata parte offesa.