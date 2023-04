Monza, tenta di ingoiare l'eroina che aveva nascosto in bocca: arrestato

Monza, 26 Aprile 2023 - Alla vista dei poliziotti ha tentato di ingoiare 5 grammi di eroina che aveva nascosto nella bocca.

Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Monza e Brianza hanno arrestato un iracheno 60enne, privo di permesso di soggiorno, senza fissa dimora, presente sul territorio italiano dal 2000, con innumerevoli precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato nel 2017 per spaccio e dimesso dal carcere a settembre 2022 e già destinatario di ordine di allontanamento dal territorio italiano emesso dal Questore di Nuoro a dicembre 2022.

Verso le 11 di sabato l'uomo si trovava nei pressi del supermercato Esselunga di via Buonarroti a Monza e, alla vista della volante della Polizia, si è dato alla fuga, ma è stato inseguito e bloccato dai poliziotti, che gli hanno impedito di deglutire un involucro di plastica che aveva nascosto in bocca e che è risultato contenere 5 grammi di eroina.

Dalla perquisizione è poi emerso che nel portafoglio il 60enne aveva 490 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio di droga. Sono scattate le manette e al processo per direttissima al Tribunale di Monza il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Questura di Monza e della Brianza.