Monza, ruba un motorino e picchia il proprietario: arrestato

Monza – Il furto di un monopattino si trasforma in rapina e un palestinese di 24 anni viene arrestato dalla Questura di Monza anche per false dichiarazioni sulla propria identità. Tutto è iniziato domenica verso le 19,30 quando alla sala operativa della Questura di Monza sono arrivate numerose telefonate da parte di cittadini in transito in via Magenta che segnalavano la presenza di alcuni giovani usciti di corsa dalla rampa di un box del condominio del civico 6 urlando e rincorrendosi.

Un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico - squadra volanti in servizio sul territorio si è recata sul posto e ha notato due ragazzi di origine sudamericana che trattenevano un altro straniero, che aveva la maglietta strappata e trasportava un monopattino. I ragazzi sudamericani hanno raccontato di essere fratelli e che uno di loro era il proprietario del monopattino vittima di un tentativo di furto in piazza Indipendenza.

I due hanno rincorso il ladro, che si è nascosto all’interno dei box di via Magenta, ma è stato raggiunto dai due fratelli e, nel tentativo di fuggire, ha colpito il derubato più volte al petto e al volto. Nella colluttazione veniva strappata la maglietta del ragazzo fermato come presunto autore del furto, che è stato accompagnato negli Uffici della Questura per l’identificazione. Quando i poliziotti gli hanno chiesto le generalità, il ragazzo ha riferito di essere un 24enne di nazionalità marocchina.

Ma dopo essere stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici è risultato, in realtà, essere di origine palestinese, già arrestato nel 2017 per possesso di documenti d’identificazione falsi, nonché destinatario di un Ordine del Questore di Udine a lasciare il territorio nazionale non ottemperato. Il 24enne è stato quindi arrestato per rapina e false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità.