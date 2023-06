Monza, furti negli armadietti dei medici all'ospedale. Un arresto

Monza – Sorpreso a rubare negli armadietti dei medici specializzandi dell'ospedale San Gerardo di Monza, arrestato dalla Polizia di Stato. La segnalazione è arrivata venerdì scorso da un vigilante che ha avvertito la Questura di Monza della presenza di una persona sospetta all’interno del reparto di Pneumologia.

Un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico - squadra volanti in servizio sul territorio è arrivato in ospedale dove ha trovato il vigilante, una dottoressa del reparto e il sospettato. La dottoressa specializzanda ha raccontato che nella mattinata, dopo essersi cambiata per indossare gli indumenti da lavoro, aveva posato la sua borsetta, con all’interno il portafoglio, nell’armadietto.

Alle ore 19, a fine turno, tornata nella stanza degli specializzandi, aveva notato la presenza di un uomo di circa 50 anni che non riconosceva come suo collega o dipendente della struttura, per cui immediatamente aveva richiesto l’intervento prima della sicurezza interna e successivamente delle Forze dell’Ordine. Inoltre, la dottoressa si era accorta che dalla sua borsetta era scomparso il portafoglio, trovato in una tasca dei pantaloni dell'intruso, identificato come un 60enne originario della Sardegna e senza fissa dimora in Lombardia, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e, in particolare, arrestato per tentato furto aggravato il giorno prima dal personale del commissariato Monforte Vittoria di Milano.

Per il 60enne sono scattate le manette e al processo per direttissima al Tribunale di Monza il giudice gli ha imposto il divieto di dimora nelle province di Milano e Monza e Brianza in attesa del giudizio.