Monza, chiede asilo politico ma è pericoloso e verrà espulso

Monza, 22 Ottobre 2023 - Si presenta alla Questura di Monza e Brianza per chiedere asilo politico, 33enne marocchino socialmente pericoloso con 10 condanne per droga, violenza sessuale, rapina e lesioni invece viene accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano in vista dell'espulsione.

Arrivato in Italia nel 2008 l'uomo si è sin da subito dedicato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ha subìto, tra il 2009 ed il 2022, ben 10 condanne definitive: quattro per illecita detenzione e cessione di stupefacenti, tre per violazione delle norme in materia di immigrazione, una per violenza sessuale e lesioni personali, riportando una condanna di oltre 5 anni di reclusione, una per furto e detenzione abusiva di armi, un’altra per tentata rapina e una per oltraggio a pubblico ufficiale. Fatti commessi nelle province di Bologna, Bergamo, Milano, Bolzano, Modena e Reggio Emilia. La magistratura di sorveglianza lo ha ritenuto socialmente pericoloso disponendone l’espulsione, ipotizzando anche collegamenti con la criminalità organizzata connessa al traffico di sostanze stupefacenti.

È stato detenuto in carcere a Ascoli Piceno e Modena dal 2010 al 2014, dal 2015 al 2017, dal 2017 al 2018 e poi da ultimo successivamente e nuovamente detenuto nel carcere di Modena, da dove è uscito nell'agosto scorso dopo avere scontato una pena sempre per spaccio di sostanze stupefacenti. Quando il 33enne si è presentato alla Questura di Monza per chiedere asilo politico, è scattato il provvedimento in vista dell'espulsione.