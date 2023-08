In monopattino per acquistare droga nei campi: all’alt della Polizia lo fa schiantare

Lodi, 21 agosto 2023 – Compra un grammo di cocaina in monopattino ma, alla vista della polizia, finge un malfunzionamento del mezzo per disfarsi della bustina. Insolito controllo per la squadra mobile della Questura di Lodi. I poliziotti hanno notato una donna dirigersi verso i campi di mais della città dove, in quel momento, stavano spacciando due pusher magrebini.

Quando la donna, dopo aver percorso alcuni chilometri sul due ruote ed aver acquistato la sostanza, è tornata indietro e si è vista intimare l’alt dalla pattuglia, c’è stato un tentativo di farla franca.

La ‘scena’ col monopattino

La conducente ha finto di non potersi fermare, per un malfunzionamento del mezzo e ha oltrepassato l’auto di servizio, per poi disfarsi, senza sapere di essere vista dagli agenti, di una bustina di cocaina estratta dal reggiseno. La droga è stata però vista e recuperata in un campo, mentre l’interessata ha lasciato andare da solo il monopattino, per rendersi credibile, facendolo schiantare contro una cascina poco distante.

A quel punto la polizia ha contravvenzionato la lodigiana per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale e sequestrato la droga.