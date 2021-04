Milano, 23 aprile 2021- Aggressione stamani in via Tertulliano e tanta paura per una bimba.Un uomo di nazionalità somala armato di un coltello ha preso per i capelli la piccola 6 anni mentre andava a scuola con il padre, che ha spinto a terra dopo che l'uomo ha cercato di intervenire per fermare l'aggressore. Il somalo ha minacciato la bambina, ed è fuggito ma è stato subito bloccato dagli agenti di polizia.

Secondo la ricostruzione della questura, l'aggressione alla bimba è stato l'epilogo di una lite iniziata verso le 8 di stamani davanti alla sede di Pane Quotidiano, onlus che si occupa di fornire pasti a persone indigenti, in viale Toscana. L'uomo, mentre era in fila per la distribuzione di generi alimentari, ha avuto una viloenta discussione con altre persone in fila e ha dato in escandescenze minacciandoli con un coltello da cucina.

E' stata subito allertata la Centrale Operativa della Questura tramite, ma prima che una Volante arrivasse sul posto, il somalo si e allontanato salendo su un autobus della linea 91. All'altezza di via Ripamonti il bus e stato fermato, ma l'uomo è fuggito a piedi dandosi a una lunga corsa lungo la circonvallazione di viale Umbria, quindi ha proseguito in via Tertulliano dove ha intercettato la bambina di 6 anni che si recava a scuola con il padre. A questo punta l'ha presa per capelli e minacciata venendo affrontato subito dal padre, che a sua volta e stato scaraventato per terra. Il somalo quindi ha proseguito la sua fuga, ma è stato bloccato dagli agenti.