Un'estate segnata dalla variabilità, in particolare al Nord. E il week-end non dovrebbe fare eccezione, almeno secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino di Varese, la cittadella della scienza fondata dal "professore" Salvatore Furia. A un inizio di fine settimana contraddistinto dal bel tempo dovrebbero seguire, a partire dal pomeriggio di sabato, temporali e acquazzoni.

Vediamo, comunque, prima le previsioni di oggi, giovedì 5 agosto, per tutta Italia. Al Nord le nubi con cui si è aperta la giornata stanno facendo spazio a schiarite su tutto il territorio, anche se permangono nubi cumuliformi sparse lungo le aree alpine, prealpine ed appenniniche settentrionali, con ancora fenomeni deboli o al più moderati a carattere sparso. Nel pomeriggio arriverà un miglioramento, con una graduale attenuazione dei fenomeni. In serata cielo sereno o poco nuvoloso.

Al Centro addensamenti compatti lungo le aree interne delle regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali sparsi, ma in corso di attenuazione. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Centro. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta e dei fenomeni. In serata cielo poco nuvoloso o velato su tutto il Centro.

Tempo bello per tutta la giornata praticamente su tutto il Sud, a parte qualche rovescio in Campania, fenomeni che dovrebbero cessare nella seconda parte della mattinata. Cielo sereno su tutto il Meridione a pomeriggio come a sera.

La situazione lombarda

Oggi, dopo una prima mattinata che ha accolto chi si è svegliato di buon ora con temperature più che gradevoli, se non addirittura fresche, le temperature si stanno alzando, in linea con un rasserenamento generale del cielo, con sole su tutta la regione. Il termometro arriverà a toccare i 28° di massima.

Domani, venerdì 6 agosto, il Centro geofisico prealpino annuncia una giornata ben soleggiata su tutta la regione, con cielo sereno soprattutto sulla fascia di pianura e sulla fascia collinare. Il clima sarà asciutto. Temperature massime in lieve aumento.

Tempo in peggioramento, invece, sabato 7 agosto. Dopo una mattinata inizialmente soleggiata, si formeranno via via molti cumuli. Alta la probabilità di rovesci e temporali nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime, di conseguenza, saranno in calo, con massime fra i 23 e i 26°.

Le condizioni di variabilità dovrebbero permanere anche il giorno dopo, domenica 8 agosto. La giornata dovrebbe partire nel segno del cielo nuvoloso con rovesci e temporali. i fenomeni dovrebbero esaurirsi nel tardo pomeriggio. Temperature senza variazioni.