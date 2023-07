Meteo in Lombardia, Caronte in arrivo: caldo e afa con temperature fino a 37 gradi

L’anticiclone africano Caronte, che sta tornando sull’Italia, si porta con sé afa e una nuova ondata di caldo eccezionale. In Lombardia, da domenica fino alla metà della prossima settimana, si attendono picchi fino a 37 gradi e un livello di umidità che farà schizzare la temperature percepite a livelli insostenibili.

Agli anziani, le autorità sanitarie raccomandano come sempre di non uscire nelle ore più calde e bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno (circa 8-10 bicchieri). La prevenzione è estremamente importante: nell’estate del 2022, in Italia, più di 18 mila persone sono morte per cause legate al caldo ed erano per lo più anziani.

Tra le province della Lombardia, quelle in cui si registreranno le maggiori temperature, secondo le previsioni dell’Aeronautica militare, saranno Pavia, Brescia, Lodi e Milano. Come di consueto, a causa della mancanza di aree verdi, della cementificazione dell’asfalto, i picchi più alti saranno dei centri delle città.

Domenica 16 luglio

Nella giornata di domenica 16 luglio, Arpa Lombardia prevede cielo sereno ovunque, con temperature con minime in lieve aumento e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura valori minimi tra 19 e 24, massimi diffusamente attorno o sopra i 30 gradi con picchi fino a 36. Venti deboli in pianura e nelle valli.

Secondo 3B Meteo la rimonta dell’anticiclone porterà domenica – e nei giorni successivi – temperature e afa in aumento e valori fino a 35-37 in pianura. Un po' di variabilità potrà insistere sui settori alpini ma con basso rischio di pioggia.

Lunedì 17 luglio

Arpa Lombardia, per lunedì prevede cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature in transito, assenza di pioggia e temperature tra i 22 gradi di minima e i 32 di massima, con disagio da calore forte in pianura e fondivalle.

Caldo persistente anche per 3B Meteo, secondo cui le temperature arriveranno anche lunedì a toccare i 37 gradi in pianura. L’assenza di vento e i livelli moderati di umidità porteranno a livelli consistenti di afa.