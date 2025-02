Previsioni meteo in Lombardia: weekend di cielo sereno e soleggiato

Milano, 15 febbraio 2025 – Si prospetta un fine settimana di bel tempo su tutta la Lombardia ma se il cielo sarà per lo più sereno e soleggiato, le temperature resteranno abbastanza rigide. In pianura infatti oscilleranno tra minime con punte di -4 gradi e massime che arriveranno a toccare i 10.

A dirlo è il bollettino di previsione di Arpa Lombardia, secondo cui deboli correnti in quota da nord favoriscono condizioni atmosferiche prevalentemente stabili per tutto il periodo. Ci sarà un po' di nuvolosità, ma sarà variabile e prevalentemente in forma di velature, con ampi tratti di cielo sereno. Assenti le precipitazioni, mentre i venti saranno deboli.

Il bel tempo continuerà lunedi e martedì. Anche per mercoledì e giovedì il tempo dovrebbe essere sereno ovunque, salvo temporanei passaggi nuvolosi più probabili mercoledì. Le temperature resteranno stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Sul fronte neve e rischio valanghe, le attuali previsioni sul pericolo valanghe in Lombardia indicano sui settori alpini il grado 2 moderato, in una scala che va da 1 debole a 5 molto forte. Su Prealpi Bergamasche, Prealpi Varesine e Appennino Pavese il pericolo sarà 1 debole.

Stato del cielo: ovunque sereno o al più poco nuvoloso, ingresso di velature in serata da nordovest. Precipitazioni: assenti.

Temperature: massime in pianura tra 7 e 10 °C.

Zero termico: intorno a 1000 metri, in rapida risalita fino ad oltre 2000 metri.

Venti: deboli di direzione variabile.

Stato del cielo: nella notte velato con qualche addensamento più consistente sui rilievi a nordest, nelle ore diurne prevalentemente ben soleggiato, nuovi annuvolamenti o velature in serata su Alpi e Prealpi. Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo; in pianura minime tra a -4 e 0°C, massime tra 7 e 10°C.

Zero termico: tra 2200 e 2400 metri, in abbassamento dalla serata.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli settentrionali.

Stato del cielo: ovunque in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo; in pianura minime intorno a -2°C, massime intorno a 8°C.

Zero termico: intorno a 1000 metri, in rapido abbassamento in mattinata fino a circa 400 metri poi in risalita. Venti: in pianura deboli orientali con qualche rinforzo, in montagna deboli settentrionali, di direzione variabile alle quote inferiori.