Milano - Dopo il nubifragio che due giorni fa ha flagellato la Lombardia, in particolare la zona del basso Varesotto con notevoli disagi all'aeroporto di Malpensa, il weekend non sembra riservare molte schiarite. Una perturbazione collegata alla bassa pressione in evoluzione sulla Francia, infatti, ha raggiunto nella notte la regione Padano-Alpina. Sono previste precipitazioni fino a domani mattina e temperature in calo. In seguito il tempo migliora, ma permane una lieve instabilità.

Dunque sono previste molte nubi sul Nord-Ovest, regioni Alpine e Prealpine, con rovesci o temporali sparsi sulla Liguria centrorientale e aree Prealpine. Sul resto del settentrione, il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso.Ma attenzione, dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sul resto del Nord, con rovesci o temporali sparsi durante le ore centrali. In serata nuovo aumento delle nubi compatte al Nord-Ovest e regioni Alpine, con rovesci o temporali diffusi ed estese velature sul resto del settentrione. Temperature in diminuzione. Venti tendenti a divenire deboli variabili dalla sera.

Uno sguardo più da vicino a Milano mostra che anche qui ci saranno temporali e schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 24 gradi centigradi, la minima di 19 gradi.

Al sud, invece, estese e spesse velature su tutto il meridione, con al più qualche locale debole fenomeno. Temperature minime in aumento sulla Sicilia ed aree costiere ioniche, in diminuzione sul resto delle regioni ioniche; massime in aumento. Venti da deboli a moderati occidentali. Mari da poco mossi a mossi.