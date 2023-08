Meda, bloccano auto e moto per strada per rapinare i mezzi. Ma restano a mani vuote e vengono arrestati

Meda (Monza), 11 agosto 2023 – Ostinati, pronti a tutto, ma parecchio maldestri. Non proprio una banda specializzata, si potrebbe dire, nel caso dei due giovani arrestati dai carabinieri di Seregno dopo aver tentato, invano, per una, due, tre volte di rapinare dei veicoli in transito. Una macchina e due scooter. In due casi erano a un passo dal colpo ma, chiavi in mano, non sono riusciti a mettere in moto.

Nei giorni scorsi, attorno alla mezzanotte, arriva una chiamata alla centrale operativa della Compagnia di Seregno: “Ci sono due giovani in strada che cercano di fermare le auto in transito per portarsele via...”, è la sostanza della segnalazione. Due pattuglie della stazione di Meda si fiondano nella zona indicata, individuano i due ragazzi e riescono a bloccarli, dopo un breve inseguimento e una colluttazione.

Si tratta di un 20enne milanese e un 18enne seregnese, entrambi con svariati precedenti. In particolare, il 20enne, pluripregiudicato per rapina aggravata in concorso, spaccio di droga, oltraggio a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, danneggiamento e ricettazione, mentre il più giovane pluripregiudicato per rapina e ricettazione. Nonostante il curriculum microcriminale di livello, non riescono a portare a termine il piano della nottata.

Le successive condotte attraverso le dichiarazioni rese dalle parti offese, hanno poi consentito di chiarire quanto avvenuto nelle ore precedenti lungo le strade di Meda e che i due si erano resi protagonisti di tre rapine non andate a buon fine. In particolare, alle 23.15, in viale Tre Venezie, dopo aver intercettato una Fiat Panda condotta da una medese 19enne e aver minacciato la giovane con un oggetto appuntito obbligandola a consegnare loro le chiavi, avevano tentato di avviare il mezzo senza successo, decidendo di abbandonarlo e dileguarsi. Poi, alle 23.45, all'angolo tra via Edmondo de Amicis e piazza della Stazione, dopo essersi seduti sullo scooter di un 14enne, e aver minacciato il giovane proprietario intimandogli di allontanarsi, avevano tentato di impossessarsi del mezzo, anche questa volta senza riuscire a metterlo in moto. Ragion per cui, avevano provato a rincorrere il 14enne, minacciandolo, senza successo.

Nonostante il duplice fallimento, non si erano dati per vinti: appena 10 minuti dopo, nella stessa zona, al passaggio di uno scooter condotto da un 55enne, avevano costretto l'uomo a rallentare per poi cercare di bloccarlo afferrandolo per il braccio sinistro, con il chiaro intento di sottrargli il mezzo. Il 55enne però era riuscito a mantenere l'equilibrio in sella al mezzo e a defilarsi, frangente in cui gli indagati gli avevano scagliato contro una bottiglia di vetro che era andata a colpire un'Audi A1 in transito. I due delinquenti, una volta arrestati, sono stati condotti nella caserma di Seregno e poi in Tribunale a Monza dove il processo per direttissima ha visto la convalida degli arresti e la misura cautelare dei domiciliari.