Maturità, 73mila studenti lombardi alle prese con il tema: tutte le tracce portano a Manzoni

Milano – Prima prova per oltre 73mila maturandi lombardi, che oggi tornano sui banchi di scuola per il tema d’italiano. Solo una quota minoritaria non ce l’ha fatta a superare lo scoglio dell’ammissione. Dei 75.988 candidati delle varie province lombarde, il 3,6% non è stato ammesso, per cui il numero di chi arriverà, oggi, si riduce a 73.419.

Nel confronto con il resto d’Italia, la Lombardia è perfettamente in media sul fronte delle non ammissioni: secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, la media nazionale è esattamente del 3,6%, con punte positive di 2,7% in Campania e negative dell’8,2% in Sardegna.

Tra le province lombarde, i dati aggiornati al 17 giugno dicono che è Lodi quella con la quota più alta di non ammessi (4,5%), seguita da Monza (4,1%), e Varese e Pavia (3,9%). Sopra la media regionale e nazionale c’è anche Milano (3,8%), mentre tutte le altre sono sotto la media dei non ammessi: Bergamo 3,5%, Brescia 3,3%, Como 2,8%, Cremona 2,9%, Lecco 2% (la più bassa), Mantova 3,3%, Sondrio 2,1%.

Nei giorni dell’attesa, le ricorrenze sono stati i filoni più gettonati e scontati (per questo, anche meno probabili) per il tototema: dal 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, ai 100 per quelli della scomparsa di Italo Calvino, ai 160 anni dalla nascita di Gabriele D’Annunzio.

Riti vecchi e nuovi: sui social, Instagram in particolare, si sprecano i post legati all’hashtag esami di stato o maturità 2023, con manuali di sopravvivenza e post scaccia-ansia. Se è vero che ogni studente ha una storia a sé, forse maturande e maturandi di Lecco, Brescia e Sondrio potrebbero esser più sereni sapendo che, almeno negli anni scorsi, erano proprio in queste città i numeri più elevati di studenti che erano arrivati alla maturità con livelli almeno sufficienti secondo le prove Invalsi, che sono parte del curriculum scolastico: l’analisi di Openpolis sugli esiti del 2021/2022 (gli ultimi disponibili, nei prossimi giorni arriveranno quelli del 2022/2023), le inserisce nelle top 10 a livello nazionale.

Guardando alle percentuali dei livelli più elevati (il 5), tra i capoluoghi a Lecco erano il 13,65%, a Brescia il 12,92%, a Milano il 12,54%, Bergamo il 12,38%, a Sondrio il 12,13%, a Como l’11,36%, a Monza l’11,3%, a Varese il 10,76%, a Varese il 10,6%, a Mantova il 9,47%, a Pavia il 9,07%, a Lodi l’8,18%, a Cremona l’8,06%. Percorsi diversi li hanno fatti, invece, i 2.569 candidati esterni, il numero assoluto più alto tra le regioni italiane, che, in linea di massima, hanno scelto di prendere il diploma in un istituto paritario.