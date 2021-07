I fiori d'arancio dopo la coppa. Tre giocatori della Nazionale - due che hanno fatto parte della spedizione vincente di Euro 2020, uno che era stato inserito nella rosa dal commissario tecnico Roberto Mancini ma ha dovuto dare forfait in seguito a un infortunio - sono convolati a nozze o stanno per farlo, coronando anche il loro sogno d'amore, dopo quello sportivo. Sono Federico Bernardeschi, che si è unito in matrimonio a Veronica Ciardi lunedì 13 luglio a Carrara, il regista Marco Verratti, che proprio oggi infilerà l'anello al dito alla fidanzata Jessica Aidi in una riservata cerimonia in quel di Parigi e infine l'interista Stefano Sensi, costretto a saltare gli Europei a favore di Matteo Pessina a causa di un acciacco, che sabato 17 luglio vivrà il giorno più bello della sua relazione con l'influencer Giulia Amodio nella splendida Ostuni, in Puglia. Cerimonie con tutta evidenza programmate da tempo che, però, avranno un sapore ancora più gustoso per l'indimenticabile vittoria contro l'Inghilterra nella finale di Wembley, della quale sono stati protagonisti Verratti e Bernardeschi, quest'ultimo subentrato nei minuti finali dei tempi regolamentari e autore di uno dei gol alla lotteria dei rigori.

L'ala della Juventus è stato il primo giocatore a inaugurare questo tris di matrimoni. Una celebrazione decisamente scoppiettante, quella fra il platinato calciatore e la sua compagna Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello. Bernardeschi è giunto all'appuntamento con 45 minuti di ritardo, vestito con un completo candido e ha atteso Veronica - a bordo di un maggiolino - all'ingresso della chiesa scelta per le nozze, il Duomo di Carrara. Nessun compagno di nazionale era fra gli invitati, il brindisi con i "colleghi" azzurri era andato in scena la sera prima a Roma. Al termine della cerimonia - officiata da padre Luigi, amico della coppia e "juventinissimo" - Federico e Veronica sono montati a bordo di una jeep. Il calciatore, prima che i motori si accendessero, è salito sul predellino e ha gridato "Campioni d'Europa"

Matrimonio all'insegna del riserbo per il calciatore del Paris Saint Germain e la modella francese, conosciuta in questi ultimi anni della militanza nella squadra degli sceicchi. La scintilla fra i due risale, infatti, al 2019. La cerimonia - pare - si terrà oggi a Neuilly sur Seine, paesino alle prote della Capitale che è considerata una delle cinque località più lussuose di Francia. Ieri Marco e Jessica hanno voluto festeggiare con gli amici più stretti il traguardo del matrimonio. Al party di benvenuto all'hotel Crillon, in place de la Concorde a Parigi, hanno partecipato anche alcuni compagni di squadra come Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, "esplosi" insieme a Verratti nel Pescara guidato da Zdenek Zeman. Alla festa erano presenti anche altri giocatori tranistati dal Psg, come il "Pocho" Lavezzi (ex Napoli) e Javier Pastore, visto anche a Palermo e Roma.

Il matrimonio fra il centrocampista dell'Inter e la modella e influencer di origini romagnole (oltre che ex sportiva con trascorsi nell'atletica leggera) era previsto per il maggio dell'anno scorso. L'epidemia di coronavirus, però, ha costretto i due a rivedere i piani. La data e la località scelte per le nozze è stata rivelata dalla ragazza con un post su Instagram. "Fino a settimana scorsa zero pensieri, ora ammetto che l’ansia inizia a farsi sentire", ha voluto precisare Giulia sul social network. Per il ricevimento è stata scelta la Masseria Traetta, fra le "location" più gettonate per questi eventi in Puglia, mentre la cerimonia si svolgerà con rito religioso nella basilica Santa Maria Assunta. Gli invitati sono circa 300: fra loro anche alcuni compagni di Nazionale, come i colleghi interisti Alessandro Bastoni e Nicolò Barella ma anche personaggi del mondo dello spettacolo, come il cantante Andrea Damante.