Milano - Marinella Soldi è la nuova presidente della Rai. La commissione di Vigilanza ha infatti ratificato questa mattina quanto deciso la scorsa settimana dal Consigliodi amministrazione di viale Mazzini. Erano necessari 27 voti perchè la ratifica passasse, la manager ne ha ottenuti 29. I voti contrari sono stati 5, le schede bianche 3. Erano presenti 37 membri su 40 e la maggioranza di due terzi raggiunta è vincolante per la nomina.

Chi non ha partecipato al voto in segno di protesta è Fratelli d’Italia : la settimana scorsa infatti, l’asse Lega-Fi ha impedito l’elezione del consigliere di Fratelli d’Italia in cda Rai ed è rimasto l’unico partito d’opposizione a non avere un rappresentante nel consiglio d’amministrazione. “Riteniamo una brutta pagina della democrazia parlamentare in quanto per la prima l”opposizione è fuori dal cda Rai, cosa mai avvenuta in epoca repubblicana”, ha commentato il deputato Federico Mollicone (Fdi) all’uscita dalla votazione. Mollicone a inizio votazione aveva protestato per il fatto che non ci fossero dichiarazioni di voto: “Al di là della prassi, visto lo strappo che c’è stato, il presidente avrebbe potuto concedere un giro di dichiarazioni prima di votare” ha detto.

Auguri di buon lavoro da Pd, M5s e Leu. “La nuova consiliatura”, hanno detto i 5 stelle, “è chiamata a valorizzare al meglio tutte le risorse del servizio pubblico radiotelevisivo: umane, economiche e tecnologiche. Noi continueremo a vigilare con impegno sullo svolgimento trasparente e sul rispetto delle norme e del Contratto di servizio. Speriamo che in continuità con il lavoro fin qui svolto, la Rai vada avanti ad investire nella cultura e nei progetti educativi. Ci auguriamo infine che questo sia l’ultimo CdA della Rai eletto secondo le modalità vigenti e che la riforma della governance proposta dal MoVimento 5 Stelle, in discussione in Commissione al Senato, venga presto approvata e ci consegni organi autonomi e indipendenti”. Anche per il Pd, “il voto espresso dalla commissione di Vigilanza Rai sul nome di Marinella Soldi è molto importante e positivo. C’è la consapevolezza, condivisa, che con la sua presidenza la Rai possa intraprendere quel percorso di rilancio sempre più necessario e urgente”. DaLeu arriva "l'auspicio che Soldi sappia rilanciare l'azienda in un momento particolarmente delicato, di fronte all'emergere delle nuovetecnologie e garantire il massimo pluralismo nel serviziopubblico, che è di fondamentale importanza per la democrazia italiana".