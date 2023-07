Manodopera Difficile da Trovare, Le Difficoltà delle Imprese Secondo il Segretario Uila Milano

"Quando un’impresa offre lavoro di qualità e stabile, secondo la nostra esperienza, fa meno fatica a trovare manodopera: la precarietà, alla lunga, non fa bene neanche alle aziende". Alberto Donferri, segretario generale della Uila Milano e Alta Lombardia, il sindacato Uil dei lavoratori agroalimentari, segue uno dei settori con la più alta incidenza di stagionali.

Come legge la difficoltà delle imprese nel trovare personale?

"Una chiave di lettura è nel processo, in corso da alcuni anni, di sostituzione dei dipendenti diretti con interinali e somministrati per fare fronte ai picchi di lavoro. Le imprese che fanno largo uso della somministrazione non riescono a creare un bacino di manodopera, perché i lavoratori scappano quando trovano un’occasione migliore. Al contrario le imprese che optano per le assunzioni dirette, anche se a termine, hanno meno difficoltà".

A che cosa è dovuto il ricorso alla somministrazione?

"La somministrazione abbassa il costo del lavoro per le imprese. In termini economici c’è la parità di retribuzione, ma a certi istituti il somministrato non accede. Una legge come il decreto dignità, inoltre, anche se varata con il proposito di ridurre la precarietà ha finito per favorire il ricorso agli interinali. Così, quando viene meno un bacino di manodopera, le imprese vanno in sofferenza".

Quale situazione riscontrate nell’agricoltura?

"In Lombardia la quota di stagionali è attorno al 50%, più bassa rispetto ad altre regioni d’Italia dove si arriva all’80%. Alcune realtà, nonostante questo, stanno facendo fatica. Senza l’apporto di lavoratori stranieri il sistema non riuscirebbe a reggere".

Diversi imprenditori hanno dato la colpa al reddito di cittadinanza, altri puntano il dito sui giovani.

"Nella mia esperienza non ho mai trovato una persona che rifiuta un lavoro perché ha già il reddito di cittadinanza. I motivi, almeno in Lombardia, sono altri. Dire che i giovani non hanno voglia di lavorare, inoltre, è un luogo comune. Piuttosto l’innalzamento dei percorsi di studio ha aumentato le aspettative e certi lavori, pur offrendo un salario dignitoso, risultano meno appetibili rispetto al passato".

Andrea Gianni