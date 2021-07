Sondrio, 25 luglio 2021 - L'annunciato maltempo in Lombardia e soprattutto i violenti temporali annunciati per oggi sembrano arrivati.

Un violento acquazzone, infatti, si è abbattuto nel tratto italiano della Val Bregaglia causando l'interruzione della strada statale 37 del passo Maloja, nel comune di Chiavenna (Sondrio), a poca distanza dell'abitato di Prosto. Sul posto stanno operando da mezzogiorno squadre di imprese incaricate da Anas con quelle dei Vigili del fuoco del distaccamento di Mese. Presenti i carabinieri. Non si registrano vittime, anche se due auto in transito verso il confine con la Svizzera sarebbero state investite in parte dalle colate di detriti fuoriusciti dal torrente Perandone esondato all'altezza di un'azienda chiusa..

Pioggia, vento e grandine si sono abbattuti anche sul Lecchese all'ora di pranzo con decine di chiamate ai vigili del fuoco di Lecco e Merate (Lecco) per allagamenti, con auto in difficoltà e alcune strade della Brianza, in particolare a Garbagnate Monastero (Lecco) e Nibionno (Lecco), trasformate in torrenti. La grandine ha devastato le coltivazioni in Brianza. Il maltempo ha interessato anche la Valsassina e l'Alto Lario: a causa del distacco di materiale roccioso, è stato chiuso dal sindaco di Dervio (Lecco), per motivi di sicurezza, il sentiero tra Dervio e Pianezzo. Sono stati effettuati anche sopralluoghi sulla strada provinciale che unisce Bellano (Lecco) e la Valsassina per il rischio idrogeologico.

Allerta in Liguria, Veneto e Toscana

Non solo la Lombardia a rischio "giallo". In Liguria scatta domani alle 6:00 l'allertaper temporali. L'allerta durerà fino alle 15:00 e riguarderà i versanti Padani di Ponente e di Levante e il settore centrale della regione, compresa Genova. Responsabile di questo cambiamento è una saccatura presente sulla Francia che avanzerà lentamente da ovest verso est rinnovando e accentuando le condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi anche forti, in particolare tra la notte e la mattinata di domani, lunedì 26 luglio. I fenomeni sono previsti soprattutto sul centro della regione e i versanti Padani, ed andranno attenuandosi dal pomeriggio; l'instabilità, però, permarrà anche tra la notte e la mattina di martedì 27 luglio con possibili fenomeni temporaleschi specie sul centro Levante della regione. Una fase di maltempo è in arrivo anche in Veneto. Sulla base delle previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un'allerta meteo, dichiarando lo Stato di Attenzione per Criticità' Idrogeologica su tutto il territorio. L'allerta (gialla) ha validita' dalle 14.00 di oggi alle 24 di domani, lunedi' 26 luglio. Le previsioni, indicano nel pomeriggio/sera di oggi, domenica 25, e nel corso domani, lunedi' 26, tempo a tratti instabile con rovesci e temporali sparsi, oggi piu' probabili su zone montane/pedemontane, domani, anche sul resto della regione. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).

E domani allerta gialla per possibili temporali forti a Firenze. L'allerta scatterà alle 9 di lunedì 26 luglio e si concluderà alle 21 dello stesso giorno. Secondo gli esperti l'elevato caldo favorisce la possibilità di temporali di breve durata ma anche intensi. Domani i temporali saranno a "carattere sparso, localmente anche forti, più probabili sulle zone interne, ma di difficile localizzazione, con possibilità di locali grandinate e forti colpi di vento".