Catania, 5 ottobre 2021 - Un violento tornado accompagnato da pioggia e grandine si è abbattuto attorno alle 15.30 nel centro storico di Catania causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e anche alcuni feriti non gravi. Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti. Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. È quanto si legge sulla pagina Fb del Comune che "raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d'urgenza".

Feriti

Tre atleti stranieri che partecipavano a un torneo internazionale di canoa-polo al porto di Catania mentre sulla città si è abbattuto un violento temporale sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale per un principio di ipotermia. Notevoli i danni alle strutture di accoglienza della manifestazione sportiva e ad i campi gara in acqua. Gli atleti sono stati trasferiti con un pullman dell'Aereonautica militare alla struttura della Vecchia dogana e poi trasferiti in albergo. Sono state diverse le strutture sportive danneggiate a Catania e provincia dal maltempo: in città campi sportivi anche privati e a Cannizzaro, frazione di Aci Castello, è stato completamente divelta la copertura del PalaCannizzaro. Diverse le strade allagate come fiumi a Catania, come in via Domenico Tempio, e alberi divelti, come sull'asse dei servizi. Fortemente impegnati nei soccorsi le forze dell'ordine, la protezione civile, regionale e comunale, e i vigili del fuoco.

Salvataggio sull'Etna

Nel pomeriggio, mentre sull'Etna imperversava il forte maltempo, un tecnico del Sass si è accorto di un'auto parcheggiata nel piazzale di Piano Provenzana e dopo avere allertato la stazione di appartenenza ha raggiunto tre turisti francesi colti dal temporale nella zona degli impianti di risalita. I tre, senza adeguato abbigliamento, infreddoliti e impauriti dalla violenza del maltempo, erano in buone condizioni di salute. In precedenza, invece, un uomo era stato colto da malore mentre percorreva con il figlio i sentieri nella zona del rifugio Citelli, sul versante nord del vulcano. L'escursionista è stato portato fuori dalla zona impervia in barella e affidato ai sanitari del 118, per essere elitrasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

Tornado e tromba d'aria: come e perché si formano. A quanto soffiano i venti

Previsioni meteo, in arrivo burrasche di vento e anche neve

Maltempo in Italia

Il maltempo ha avuto un impatto anche sull'aeroporto dove quattro voli in arrivo sono stati dirottati in altri scali, due dei quali a Palermo e uno a Bari. Numerose sono state le chiamate di intervento alla sala operativa del numero unico 112 per allagamento e danni a immobili, tetti divelti e per le strade bloccate da cadute di alberi e autisti rimasti in panne. Il violento temporale ha colpito anche diversi paesi del Catanese, ed in particolare dell'Etna. A Nicolosi un albero, in piazza Vittorio Emanuele, è caduto danneggiando un mezzo trasporto di disabili dell'associazione Misericordia.

Catania è solo l'ultima delle zone d'Italia colpite dal maltempo. In un solo giorno si sono abbattuti sulla penisola ben 20 eventi estremi tra nubifragi, trombe d'aria, grandinate, tempeste di vento e bombe d'acqua che hanno causato danni nelle città e nelle campagne.

E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell'ultima ondata di maltempo che investito l'Italia da Nord a Sud, sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (ESWD).

La più duramente colpita - sottolinea la Coldiretti - è la regione Liguria dove si è concentrata la quasi totalità dei nubifragi che hanno colpito anche dalla Lombardia al Piemonte, dal Lazio alla Campania, dalla Sicilia alla Sardegna. "Un brusco arrivo dell'autunno che - sottolinea la Coldiretti - ha devastato campi, pascoli, stalle e mezzi agricoli oltre a bloccare strade e provocare frane e smottamenti nelle campagne". I cambiamenti climatici con le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d'acqua si abbattono infatti su un territorio reso più fragile dalla cementificazione e dall'abbandono con il risultato che sono saliti a 7252 i comuni italiani, ovvero il 91,3% del totale, che sono a rischio frane e/o alluvioni ma la percentuale sale al 100% proprio in Liguria secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Ispra. "Siamo di fronte - sottolinea la Coldiretti - alle conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, che compromettono anche le coltivazioni nei campi con costi stimati che hanno già superato i due miliardi quest'anno tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. Per affrontare i danni dei cambiamenti climatici - conclude Coldiretti - servono interventi strutturali e strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia, ma soprattutto un impegno per frenare i cambiamenti climatici.

© Riproduzione riservata