Milano, 2 ottobre 2020 - Maltempo e forte vento sulla Lombardia. Il Centro funzionale Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di 'criticità gialla', ovvero di rischio moderato, per temporali forti e un'allerta arancione per il rischio idrogeologico per le giornate di oggi e domani, sabato 3 ottobre.

​Milano

"Le piogge previste stanno facendo salire i livelli di Seveso e Lambro ma per ora siamo ancora a livelli contenuti. L'aggiornamento delle previsioni meteo e

dell'allerta della protezione civile ci fanno prevedere aumenti delle piogge nel tardo pomeriggio, serata e notte". Lo ha sottolineato in un post su Facebook l'assessore alla Mobilità del comune di Milano, Marco Granelli.

Lecco

Un tratto di ciclopedonale di Rivabella a Lecco è franato. A causa della pioggia battente un albero che cresceva a ridosso della ciclabile che costeggia il lago di Garlate è crollato, trascinandosi dietro anche una porzione di asfalto che ha divelto con le radici e aprendo un cratere fondo un metro e mezzo.

Sondrio

In Valtellina e Valchiavenna pioggia battente sul fondovalle, torrenti e fiumi ingrossati, neve in quota e temperature in discesa sull'intero territorio provinciale. Chiuse la strada, in Valmalenco, che dalla località San Giusepppe porta a Chiareggio e quella che da Bormio conduce al passo del Gavia fra le località di Sant'Antonio e Santa Caterina, nel territorio comunale di Valfurva. Non si segnalano, al momento, frane e allagamenti di rilievo. Paura per la frana del Ruinon, rafggiunta la soglia di elevata criticità.

​Varese

La pioggia che sta cadendo dalla tarda mattina e il vento forte hanno fatto scattare una serie di richieste di soccorso al centralino dei vigili del fuoco. A Mornago, lungo al Provinciale 17, un albero è caduto sulla sede stradale colpendo un veicolo in transito. Illeso il conducente. Problemi anche sulla statale 33 del Sempione, dove una pianta ha ceduto occupando parzialmente la sede stradale all'altezza di Casorate Sempione.