Catania - Pioggia torrenziale, danni, devastazione e morti. Sono giorni da incubo nel Catanese, l'area più colpita dalla violenta ondata di maltempo che dal week-end sta flagellando in particoloare Sicilia e Calabria. Una bomba d'acqua che ha causato solo nel Catanese due vittime e un disperso nell'arco di due giorni. Ieri, a seguito di un'ordinanza del sindaco di Catania, in città negozi con le saracinesche abbassate (eccetto famacie e alimentari oltre ai negozi di prodotti di prima necessità) mentre oggi le scuole resteranno chiuse. "In queste ore la città di Catania e gran parte della Sicilia orientale stanno vivendo momenti di grande difficoltà a causa delle incessanti piogge che da più giorni si stanno abbattendo sul territorio. Nelle ultime 48 ore sulla città sono stati registrati 265 mm di pioggia, ovvero circa un terzo delle precipitazioni complessive annue che mediamente insistono sul territorio catanese, e le previsioni per i prossimi giorni indicano un ulteriore approfondimento del vortice di bassa pressione con il persistere della pioggia, delineando uno scenario fortemente preoccupante. Le mutate condizioni del clima, che hanno trasformato eventi metereologici eccezionali a cadenza pluridecennale in eventi frequenti che si manifestano anche piu' volte l'anno, richiedono un ulteriore sforzo e una progettazione che non sia solo di tipo emergenziale" ha affermato il geologo Sergio Di Marco, presidente della Società italiana di geologia ambientale sezione Sicilia.

Le vittime

Ieri un uomo di 53 anni è morto a Gravina di Catania, annegato nel fiume in piena creato dal nubifragio che da ore si sta abbattendo sul capoluogo etneo e in provincia. L'uomo è scivolato in strada e, travolto dalle acque impetuose, è rimasto incastrato sotto un'automobile ferma. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento di vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118. Quando i soccorritori sono riusciti a tirare fuori l'uomo da sotto l'auto, è iniziata la rianimazione cardiopolmonare ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Si tratta dellla seconda vittima in poche ore, dopo che ieri una coppia di coniugi era stata travolta da un fiume di fango a Scordia. Il corpo del marito è stato ritrovato qualche ora dopo mentre la donna, 65 anni, risulta ancora dispersa ma difficilmente, purtroppo, sarà trovata ancora in vita. Il conto delle vittime, dunque, è destinato a salire.

Devastazione in centro a Catania

Completamente allagata la centralissima piazza Duomo a Catania, dove la furia dell'acqua, che ha superato i 40 centimetri di altezza, ha trascinato persino un'auto e spazzato via i tavolini dei bar. Decine le richieste di intervento da parte di famiglie che sono rimaste isolate, mentre sono numerosi gli automobilisti soccorsi dalla Protezione civile regionale. A Catania alcune strade si sono trasformate in torrenti, anche per l'accumulo dell'acqua piovana che si riversa sulla citta dai paesi etnei. Ogg il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, sarà in città per tenere una riunione con le autorità territoriali e le strutture operative riunite nel Centro coordinamento soccorsi. Il dipartimento della Protezione civile, "cosi' come dall'inizio dell'ondata di maltempo, continua a seguire l'evoluzione dei fenomeni in continuo contatto con il territorio".

Il sindaco di Catania: chiusi negozi

Dal sindaco di Catania Salvo Pugliese ieri è arrivato un appello: "Esorto tutta la popolazione a non uscire di casa se non per ragioni di emergenza, perché le strade sono invase dall'acqua. Sono in contatto con la Protezione civile nazionale e nelle prossime ore faremo una riunione con il Prefetto e le altre forze dell'ordine per fronteggiare il disastro di queste ore".

Scuole chiuse

Oggi, mercoledì 27 ottobre, le scuole resteranno chiuse. Dal Comune spiegano che in diversi plessi si registrano danni per via della violentissima ondata di maltempo e che sono necessarie "verifiche accurate per garantire l'accesso degli alunni in sicurezza". L'ordinanza emessa da Pogliese alla luce del bollettino di allerta meteo 'Arancione' per la giornata di domani prevede anche la chiusura dei cimiteri comunali, degli impianti sportivi all'aperto e dei parchi. Istituito anche il divieto di circolazione per i ciclomotori. "È evidente a tutti - ha detto Pogliese - come la città si trovi di fronte a una tragedia e a fenomeni atmosferici quasi senza precedenti. In 48 ore su Catania è caduta la stessa quantità di pioggia di quasi un anno intero e, purtroppo, il maltempo continuerà nelle prossime ore. La decisione della chiusura degli istituti scolastici ha sicuramente evitato una tragedia ben più grave e ora sono necessarie le verifiche accurate dei danni e rimuovere le criticità. Nel frattempo, lo ribadisco, chi nelle prossime ore non sia costretto da cause di forza maggiore o di necessità, limiti al massimo gli spostamenti, perché l'intensità e la violenza delle piogge potrebbero aumentare in qualsiasi momento - ha concluso -. Grazie a tutti i Catanesi per la collaborazione di questi giorni drammatici. Ci risolleveremo, anche stavolta".

Il racconto: qui è l'Apocalisse

"L'acqua che scende come un fiume in piena. Io che dall'ufficio vedo due anziani che cercano di attraversare la strada ed uno di loro che cade e viene trascinato dalla corrente piovana. Tutto questo non può essere reale. Ho visto con i miei occhi lo scenario apocalittico di uno di quei film sui disastri naturali" racconta Francesca, 59 anni, dipendente di una azienda catanese. La donna è rimasta bloccata all'interno del negozio per 4 ore. "Della coppia di anziani al semaforo, l'uomo che è caduto è riuscito a salvarsi solo aggrappandosi ad un palo, senza però riuscire ad alzarsi - racconta - Io avrei voluto aiutarlo, ho avuto tanta paura per lui ma non potevo mettere piede fuori dalla porta del negozio. Per fortuna una ragazza, non appena ha visto la scena, ha fermato l'auto per soccorrerlo. Io e la mia collega le abbiamo gridato contro, chiedendole di non farlo perché sarebbe stato pericoloso e sarebbe stata trascinata anche lei, ma la giovane non si è fermata".