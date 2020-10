Milano, 4 ottobre 2020 - Non cessa l'ondata di maltempo in Lombardia. Come spiegato dalla Protezione Civile lombarda la regione continua ad essere interessata da un vasto e profondo vortice di bassa pressione centrato sulle Isole Britanniche. Se tra sabato e domenica c'è stata una piccola "tregua" con una temporanea cessazione (in alcuni casi attenuazione) delle precipitazioni, la situazione è destinata a cambiare.

Le previsioni meteo

Nelle prossime ore si conferma il passaggio di un nuovo fronte perturbato associato alla medesima area depressionaria in lenta traslazione verso est. Nel dettaglio, nel pomeriggio di oggi 4 ottobre ci sarà una ripresa ed estensione delle precipitazioni possibili su tutto il terriorio regionale. Fenomeni a carattere di rovescio e occasionalmente di temporale su pianura, Appennino e Prealpi. Sulla pianura e sull'Appennino i fenomeni tenderanno ad assumere carattere sparso e ad esaurirsi entro le prime ore della notte, mentre sui rilievi alpini e prealpini risulteranno più diffusi, continuando gradualmente più attenuati fino alla mattinata di domani, lunedì 5 ottobre.

Riguardo alle possibili cumulate di pioggia, si conferma una forbice tra 20 e 50 mm su Alpi e Prealpi, seppur rimanga incertezza sul posizionamento di rovesci più insistenti che potrebbero interessare nuovamente i settori alpini e prealpini centro-occidentali, dove saranno quindi possibili valori anche superiori e fino a 60-80 mm. Cumulate generalmente inferiori ai 20 mm sui restanti settori. La ventilazione subirà un sensibile ma rapido rinforzo proveniente da sud su Appennino e settori prealpini occidentali esposti alla pianura, con raffiche fino a 50-70 km/h. Attenuazione nel corso della notte su lunedì. Quota neve nel pomeriggio intorno ai 2000 metri, in discesa durante la sera sin verso i 1700-1800 metri.

Scatta l'allerta

L'allerta riguarderà in particolare le zone del Nord-Ovest lombardo. Occhi puntati su Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Laghi e prealpi varesine, Orobie bergamasche, dove è scattata l'allerta arancione. Allerta gialla per Lario e Prealpi occidentali, Valcamonica, nodo idraulico di Milano, alta pianura orientale, bassa pianura occidenale, Appennino Pavese. Il Comune di Milano ha disposto il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar. Allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l'attivazione del piano di emergenza.

Ecco la mappa delle zone omogenee di allertamento (da sito della protezione civile lombardia su www.regione.lombardia.it)