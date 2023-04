Maleo, investita dal treno al passaggio a livello: caso archiviato. Sindaci in rivolta

Maleo (Lodi), 20 aprile 2023 – Giovane donna travolta e uccisa da un treno al passaggio a livello, dopo la richiesta di archiviazione del caso, i sindaci chiedono aiuto: “Cerchiamo la verità per la famiglia e garantiamo più sicurezza senza che questa e altre drammatiche storie finiscano nel dimenticatoio”. Parlano Dante Sguazzi di Maleo e Luca Moggi di Pizzighettone, il paese in cui il 15 agosto 2020 è avvenuta la tragedia e il Comune di residenza della vittima, la 34enne Elisa Conzadori.

Interrogazione parlamentare

“I familiari di questa ragazza, che tornava dal lavoro, cui si sono stretti tutti i lodigiani, gridano di dolore per non aver avuto risposte e noi siamo dalla loro parte. È stata interessata anche l’onorevole Silvana Comaroli (Lega) che, nel condividere l’iniziativa dei sindaci e l’interesse della famiglia per chiarire alcuni aspetti legati alla vicenda giudiziaria, ha preannunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare. È giusto che si muovano i piani alti della politica, siamo indignati per la richiesta di archiviazione della Procura di Lodi”, insistono.

L’incidente

L’utilitaria della donna era stata travolta mentre attraversava il passaggio a livello sulla linea ferroviaria Mantova-Milano, all’altezza di Maleo, mentre percorreva la provinciale 234. Da allora è stato un susseguirsi di indagini, accertamenti tecnici, perizie. E ora le notifiche della richiesta di archiviazione sono state ricevute dagli avvocati della famiglia della vittima.

Linea a rischio

“La frequenza con la quale si sono verificate anomalie ferroviarie, nei pressi dei passaggi a livello di quella linea, prima e dopo quell’episodio, è ed è stata allarmante. E al di là di questo incidente mortale, gli episodi che si sono susseguiti, hanno dimostrato l’urgenza di interventi di modernizzazione sull’intera rete. In questo senso, ben venga lo stanziamento di risorse per il raddoppio ferroviario della linea Piadena-Codogno, il contestuale investimento per l’eliminazione di tutte le barriere e tutto ciò che sarà messo sul piatto per riqualificare il trasporto ferroviario, al fine di offrire ai cittadini la sicurezza e la qualità del servizio a cui hanno pieno diritto” rimarcano.