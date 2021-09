Roma, 9 settembre - Festa in Piemonte e in Lombardia con l'estrazione mensile della lotteria degli scontrini. L'appuntamento del 9 settembre ha premiato Torino e Cremona, dove, come rivela AgiproNews,sono andati due dei premi da 100mila euro in palio. In entrambi i casi la spesa dello scontrino vincente è stata di poco superiore ai 20 euro. Le estrazioni mensili hanno preso il via l'11 marzo e sono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23.59 dell’ultimo giorno del mese precedente.



E' invece l'Emilia Romagna la protagonista dell'estrazione settimanale della lotteria: le province di Forlì Cesena e di Piacenza si aggiudicano due dei premi da 25mila euro in palio. Stessa vincita anche a Cuneo, Brescia e Vicenza, mentre al Sud festeggia Palermo, sempre con l'identico premio. È invece la Lombardia a fare incetta dei premi "extra" da 10mila euro, con due vincite in Monza Brianza, una a Milano e una a Brescia.

L'estrazione mensile

Ecco i 10 codici vincenti del concorso mensile di settembre. Di seguito gli scontrini che si aggiudicano 100mila euro ciascuno, comunicati dall’Agenzia Dogane e Monopoli:

L'estrazione settimanale

Per quanto riguarda la seconda estrazione settimanale di settembre, sono state assegnate 15 vincite da 25mila euro e premi "extra" da 10mila euro. Ecco i codici vincenti