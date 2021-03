Milano - La Lombardia è pronta ad iniziare una nuova settimana in zona rossa. Ci aveva sperato, ma i dati dei contagi del monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità, venerdì scorso, sono stati chiari: niente passaggio alla zona arancione. E così, la regione resterà con il massimo livello di restrizioni fino dopo Pasqua. Sì, perché nei giorni festivi l'intera Italia sarà in zona rossa.

Pasqua e Pasquetta 2021 in zona rossa, cosa si può fare e cosa no?

Da tre giorni la terza ondata di coronavirus sembra aver quasi arrestato la sua salita: i ricoverati in terapia intensiva negli ospedali lombardi ieri erano 852 (quattro più di venerdì, quando il saldo era stato +3, e il giorno prima zero), nei reparti Corona 7.124 (+13, ma dopo una discesa di 21 il giorno prima e di 46 giovedì). Se non ci saranno nuove impennate, la terza offensiva del Covid potrebbe cristallizzare un picco che scarta di cento pazienti in meno in terapia intensiva e mille in meno nei reparti rispetto quello toccato appena quattro mesi fa dalla seconda ondata (la prima, un anno fa, intorno a Pasqua arrivò a 1.500 persone in rianimazione più altri dodicimila ricoverati contemporaneamente). Anche il bilancio dei morti è quello, tragico, da fine d’ondata: mai meno di cento registrati ogni giorno da mercoledì in poi, ieri sono stati 102 e il totale in un anno, un mese e una settimana è di 30.387 in Lombardia. Sul fronte dei contagi, i nuovi positivi ieri sono stati 4.884 in Lombardia, un po’ meno di venerdì con un po’ più di tamponi (61.469). Nella provincia di Milano i nuovi contagiati dal coronavirus erano 1.285. Dopo il capoluogo lombardo arrivano Brescia +941 e Monza e Brianza +525. Seguono Bergamo +375, Varese +361, Como +321, Mantova +216, Cremona +215, Pavia +194, Lecco +170, Sondrio +97 e Lodi +74.

Covid, bollettino del 27 marzo Italia e Lombardia

Continua intanto la campagna vaccinale. Un capannone sportivo con all'interno sedie di plastica bianca a "distanza di sicurezza"l'una dall'altra, per ricevere la seconda dose del vaccino 'Moderna': è stato organizzato così il campo vaccini di Viggiù, Comune in provincia di Varese divenuto 'simbolo' di una campagna vaccinale di massa, a seguito di un focolaio sviluppatosi tra la popolazione a febbraio. Oltre 740 le persone vaccinate oggi. Sempre in tema di vaccini, a Capiago Intimiano, Comune a cavallo tra Como e Cantù, questa mattina il sindaco Emanuele Cappelletti ha fatto da autista per uno dei tre equipaggi con medico e infermiere, che hanno vaccinato a domicilio, ciascuno, dieci pazienti allettati o impossibilitati a muoversi.

Sul fronte delle proteste, una cinquantina di persone, tra lavoratori del coordinamento spettacolo della Lombardia e studenti, questa mattina ha occupato il cortile del Teatro Grassi di via Rovello, in pieno centro a Milano. Quanto ai controlli, i carabinieri sono intervenuti nella tarda serata di sabtao nel quartiere Brera, a Milano, per assembramenti in violazione delle norme anti-covid. Sanzionato e chiuso per cinque giorni anche un famoso bar, il cui titolare ha già annunciato il ricorso. Multa anche per un parrucchiere cinese che faceva entrare clienti dal retro del negozio, a Carugate. Scoperto anche un party abusivo di studenti della Bocconi in un appsrtamento di via Gentilino a Milano Infine, il ministero della Salute ha disposto il "divieto di immissione in commercio e contestuale provvedimento di ritiro dal mercato" delle "U-Mask Model 2.1", per "potenziali rilevanti rischi per la salute umana".

Fino a quando la Lombardia resterà in zona rossa le regole da rispettare e le misure in vigore saranno: spostamenti fuori comune vietati, tranne che per motivi di lavoro, salute e urgenza e vietato uscire di casa senza autocertificazione che giustifichi il motivo dello spostamento. E' però, sempre consentito andare nella seconda casa, anche in un’altra regione (tranne in Sardegna, dove il governatore Solinas ha firmato un’ordinanza). E, per quanto riguarda le visite a casa di parenti e amici, sono vietate anche una sola volta al giorno e in 2 persone. L’unica deroga a questa regola vale per 3-4-5 aprile, per consentire alle persone di festeggiare Pasqua e Pasquetta con i propri cari. Nei giorni di zona rossa nazionale si potrà uscire per andare a casa di amici e parenti all’interno della regione. Lo spostamento dovrà avvenire tra le 5 e le 22, verso una sola abitazione privata. In zona rossa i negozi restano chiusi, tranne quelli di prima necessità (supermercati, farmacie, librerie, edicole, telefonia ed elettrodomestici, per bambini, intimo, fiorai…). Nei bar e ristoranti chiusi sono consentiti solo consegna a domicilio e asporto (fino alle 22, per i bar fino alle 18). Saracinesche abbassate per parrucchieri, barbieri ed estetisti. Nei prossimi giorni, però, arriverà un nuovo decreto legge del governo Draghi e qualche misura potrebbe cambiare.

Nuovo decreto: scuole, ristoranti e parrucchieri. Cosa cambia?

Dopo quello di venerdì 26 marzo, il monitoraggio dell'Iss decisivo sarà venerdì 9 aprile. Se i dati lo permetteranno, il passaggio in arancione per la Lombardia sarà possibile da lunedì 12 aprile. Molto più lontano il ritorno in zona gialla. Ricordiamo che, mentre il passaggio immediato da zona gialla a rossa è possibile, non lo è il contrario. Inoltre, fino al 6 aprile non ci sono zone gialle di fatto, in quanto vige la regola che si applicano le stesse misure della zona arancione. Il ritorno in fascia arancione per la Lombardia vuol dire possibilità per i cittadini di uscire di casa senza autocertificazione e senza motivi comprovati; riapertura dei negozi, dei parrucchieri e dei centri estetici, ma non solo.