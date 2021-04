Milano - Lombardia zona gialla? Quasi. O almeno, bisogna aspettare ancora qualche giorno. "Dai dati che abbiamo potuto esaminare che sono arrivati da Roma la Regione da oggi potrebbe essere considerata zona gialla", ha detto il governatore Attilio Fontana a margine di una vista al centro vaccinale alla Fabbrica del Vapore. Il presidente ha ricordato che per il momento, per le regole attuali, la Lombardia continua a restare zona arancione, ma, ha ribadito "fortunatamente i nostri dati stanno molto migliorando per cui siamo come numeri zona gialla".

Covid, il bollettino del 16 aprile Italia e Lombardia

Intanto, oggi, al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi, il premier Mario Draghi ha parlato delle possibili riaperture, stilando una sorta di calendario. Dal 26 aprile tornerà la zona gialla, ma "rafforzata". Si parte dalla scuola: considerata "architrave della società" dal governo, che vedrà la presenza degli alunni in aula nelle zone gialle e arancioni. "Si privilegerà l'attività all'aperto", ha detto Draghi. I ristoranti in zona gialla saranno aperti a pranzo e anche di sera, ma solo all'aperto. Sempre dal 26 aprile saranno consentiti teatri, cinema e spettacoli all'aperto. Questione sport: dal 26 aprile dovrebbero essere consentiti gli sport all'aperto, mentre gli stabilimenti balneari e le piscine all'aperto dovrebbero riaprire il 15 maggio e il primo giugno dovrebbero riaprire al chiuso anche le palestre. Resterebbe però il coprifuoco alle 22.

Zona gialla rafforzata dal 26 aprile. Cinema, ristoranti, spostamenti: ecco cosa cambia

La Lombardia, però, non è l'unica a registrare numeri da zona gialla. Ci sono altre regioni con indice Rt non superiore a 1, con una classificazione complessiva del rischio bassa o moderata e uno scenario di trasmissione 1 (dove 3 e' quello piu' grave, da rosso): sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Toscana, Umbria e Veneto. In zona rossa rimangono in base al monitoraggio Puglia, Val d'Aosta e Sardegna, mentre hanno ancora numeri da arancione Calabria e Sicilia.