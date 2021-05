Milano - Lunedì 24 maggio l'Italia si sveglierà in zona gialla. Anche la Valle d’Aosta, infatti, ultima regione arancione, passerà nella fascia con minori restrizioni. Ma il calo costante dei contagi, rafforzato dall’aumento della copertura vaccinale, potrebbe portare il Paese in fascia bianca entro giugno. Con tre regioni (Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna) che hanno già le carte in regola per la promozione dal 28 maggio. Altre quattro (Veneto, Abruzzo, Umbria e Liguria) che sperano nel passaggio dal 7 giugno. E le altre regioni, Lombardia compresa? Vediamo la situazione nel dettaglio.

Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna sono le regioni più vicine a diventare zona bianca. Vale a dire che hanno un’incidenza sotto la soglia di 50 casi positivi per 100.000 abitanti. Condizione nella quale, se confermata per tre settimane consecutive, cadono le misure restrittive. L’incidenza in Molise è tale che la regione potrebbe passare per prima nella zona bianca, perché fra tre giorni si completano le tre settimane previste. Ma la decisione potrebbe quindi arrivare venerdì 28 maggio ed essere operativa dal 31 maggio. Lo stesso vale per Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

A seguire, dal 7 giugno con operatività da lunedì 10, potrebbe essere la volta del passaggio in zona bianca per Abruzzo, Liguria e Veneto, che la scorsa settimana avevano un’incidenza di poche unità inferiore alla soglia.

Infine, il 14 giugno con operatività da lunedì 17, potrebbe prevedere il passaggio in zona bianca di Umbria, provincia autonoma di Trento, Lazio, Emilia-Romagna, Sicilia, Piemonte, Calabria e Marche.

La Lombardia potrebbe rientrare nella terza data, ovvero il 14 giugno. Le variazioni percentuali dei nuovi casi (sui sette giorni) sono venerdì al giovedì al -5,8%, mercoledì al 3,8%, martedì al 2,6%. Si potrebbe ipotizzare un'incidenza sotto ai 50 casi dalla prossima settimana: così facendo, partirebbero le tre settimane da “under 50” previste del decreto, e quindi la zona bianca dal 17 giugno.

Ma come si fa ad entrare in zona bianca? Come da decreto, l'incidenza dei contagi deve essere inferiore ai 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni per tre settimane consecutive (oltre ad alcune prescrizioni sulla pressione ospedaliera). Al 21 maggio l'incidenza lombarda – calcolata su 9,967 milioni di residenti, come da dati Istat aggiornati al 1 gennaio: per la prima volta da anni, causa Covid, la regione è scesa sotto i 10 milioni di residenti – si attesta su 63 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

La zona bianca, istituita nel gennaio scorso, prevede un ulteriore allentamento delle restrizioni, che sarebbero quasi azzerate. Ovvero: nessun coprifuoco, nessuna limitazione per le attività o per gli spostamenti. Mantenendo ovviamente le classiche regole di comportamento, tra cui mascherina e distanziamento.

L'unico esperimento di zona bianca risale al febbraio scorso, quando toccò alla Sardegna: il Governo avrebbe così voluto tentare una prima e forte riduzione delle restrizioni. Ma andò male: tempo una settimana e la regione fu costretta a chiudere tutto, a tornare in zona rossa (ma poi arancione e gialla).