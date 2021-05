I dati del contagio da Coronavirus degli ultimi giorni sono confortanti e in costante diminuzione e questo fa ben sperare per un "ritorno alla libertà" in tempi brevi che molti stanno aspettando per poter riprendere appieno tutte le attività commerciali e poter tornare ad una vita "quasi" normale (rimarrà l'obbligo di indossare la mascherina e il distanziamento sociale). Tutto potrebbe sbloccarsi intorno alla metà del prossimo mese di giugno. Gran parte della Penisola, insomma, potrebbe entrare nella cosìdetta "fascia bianca".

QUANDO SCATTA LA ZONA BIANCA

Secondo quanto stabilito dal decreto dello scorso 14 gennaio, la fascia bianca si applica quando una regione per tre settimane consecutive ha mostrato un basso rischio con un'incidenza dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. Sulla base dei nuovi parametri è già stato preparato un calendario che indica in maniera precisa tutte le date, regione per regione, delle riaperture totali.

LA LOMBARDIA "LIBERA" DAL 14 GIUGNO?

Se nel monitoraggio che verrà fatto il prossimo 28 maggio la Lombardia mostrerà di avere un'incidenza di 50 casi per centomila (attualmente oscilla tra i 90 e i 70, con una curva in discesa) riacquisterà la libertà entrando ufficialmente in "zona bianca". Non sarà l'unica regione a farlo; in pole position ci sono anche Il Lazio e l'Umbria che mostrano numeri in costante decrescita. Ma altre regioni, per questa data saranno già diventate bianche: il Friuli Venezia Giulia, ad esempio, potrebbe esserlo già dal 1 giugno mentre Abruzzo, Veneto e Liguria lo dovrebbero diventare il 7 giugno.

LE REGIONI CRITICHE

Numeri ancora troppo alti si registrano invece in Campania (attualmente attorno ai 146 casi per 100mila), la Valle d'Aosta (che ne ha 156 per 100mila) e la Puglia (117 per 100mila)