Lombardia sempre più vecchia: nel 2030 mancheranno all’appello trentamila bambini tra 0 e 4 anni

Oltre 30mila bambini in meno tra gli 0 e i 4 anni, come se dalla Lombardia sparisse l’intero comune di Treviglio, in provincia di Bergamo, o di Desenzano del Garda nel Bresciano. Questa la proiezione al 2030 elaborata da openpolis-Con i bambini su dati Istat, con dettaglio provinciale dei residenti tra 0 e 4 anni, confrontata con il 2020. Al netto di un’inversione di tendenza, tra 7 anni ci sarà infatti l’8% di bambini e bambine in meno in quella fascia d’età, con tutto ciò che ne consegue in termini di trasformazione della società.

Tra le province lombarde, ad essere più in sofferenza è quella di Brescia, dove si stima un calo del 9,3% della fascia 0-4 anni in 10 anni, nell’arco di tempo tra il 2020 ed il 2030. Il calo nel Bresciano sarebbe sopra la media lombarda e nazionale del -8%, per il duplice effetto del calo delle nascite e del rallentamento dell’immigrazione (anche tra i residenti arrivati dall’estero negli anni si è vista la tendenza a ridurre il numero di figli). Sopra la soglia del -8% sono anche Lodi (-9,2% di bambini 0-4 anni in 10 anni), Como (-8,9%), Varese (-8,7%), Sondrio (-8,5%), Bergamo (-8,4%). Sotto la media sono invece le province di Monza e della Brianza (-7,9%), Milano e Cremona (-7,4%), Lecco e Mantova (-7,2%) e Pavia (-5,9%). Il dato del 2030 non sarà il peggiore del decennio. L’anno nero, infatti, sarà il 2025, quando si stima la presenza di soli 347.857 bambini tra 0 e 4 anni, 47mila in meno del 2020, pari a una riduzione percentuale del -12% in 5 anni.

Dopo il 2025, si prevede un leggero recupero che si trascinerà fino al 2030, senza però riuscire a recuperare il gap rispetto all’anno di partenza, il 2020. In caduta libera anche le famiglie con figli. Le persone che, in coppia o da sole, avranno almeno un figlio sotto i 20 anni saranno 1.816.125 nel 2030 contro gli oltre 2milioni del 2021; per contro, le persone in coppia senza figli aumenteranno da 1.868.941 del 2021 a 2.044.178 del 2030. Una situazione che, inevitabilmente, si rifletterà sui servizi, innanzitutto sulle scuola, da sempre prima linea delle grandi trasformazioni sociali, ma che poi si trascinerà anche nel mondo del lavoro, dove già oggi si registra carenza di personale anche per effetto del calo demografico degli ultimi anni.

Già nell’anno scolastico in corso, sui banchi delle elementari in Lombardia si conta il 5% di alunni in meno del 2021/2022 (con punte tra il 7 e l’8% a Como e Lodi), del 4,6% alle scuole medie (-10% a Mantova) e, per la prima volta, del -3,1% anche alle superiori. Il rischio, paradossalmente, è che aumentino le classi sovraffollate. Come spiegato dal dirigente dell’ufficio scolastico di Brescia, Giuseppe Bonelli, le riduzioni sono infatti disomogenee, per cui, laddove manca qualche unità, le classi tendono ad essere accorpate. Gli effetti saranno anche per i docenti, perché se diventano sovrannumerari rispetto alla provincia di riferimento, rischiano la mobilità su altre sedi.