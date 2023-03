Lombardia: stanziati 83 milioni contro il dissesto idrogeologico. Quali sono i Comuni coinvolti

La frana di Creva sul Verbano: evacuate 51 persone

Battaglia contro il dissesto idrogeologico, piaga che affligge il territorio lombardo come hanno dimostrato, nel corso degli anni, numerosi episodi di frane e cedimenti: stanziati 83 milioni di euro. La delibera approvata oggi, giovedì 23 marzo, durante la seduta di giunta della Regione Lombardia, prevede, tramite la messa a sistema di 3 programmi di intervento, l'attivazione di 38 azioni mirate. Le dichiarazioni dell’assessore "Ci siamo adoperati tempestivamente - ha sottolineato l'assessore regionale a Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi - affinché tutte le province lombarde ricevessero adeguati finanziamenti per la realizzazione di opere per la messa in sicurezza delle zone più a rischio. L'impegno preso oggi rappresenta infatti un passo significativo e concreto verso la tutela delle comunità locali, con investimenti mirati per la prevenzione e la mitigazione dei rischi legati al dissesto idrogeologico". I lavori più importanti Saranno stanziati 21,4 milioni per tre interventi che interesseranno sei Comuni nella provincia di Milano, tra cui l'area di laminazione del torrente Trobbia e Rio Vallone a Inzago-Masate. Altri 23,5 milioni di euro saranno invece utilizzati per otto interventi che coinvolgono oltre 20 Comuni della provincia di Bergamo. Tra questi, la messa in sicurezza della frana di Tavernola Bergamasca sul Lago d'Iseo. Alla provincia...