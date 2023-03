A secco laghi, fiumi e falde in Lombardia: perso il 60% dell’acqua

campi a secco

A meno di 30 giorni dall’inizio della stagione irrigua, in Lombardia manca oltre 1 miliardo e mezzo di metri cubi d’acqua, il 60% in meno della media 2006-2020. L’ultimo bollettino Arpa, inoltre, evidenzia la quota neve si sia ridotta di ben il 18%, mentre sui tavoli delle Province continuano ad arrivare richieste di escavazione di nuovi pozzi (solo in Lomellina ce ne sono un centinaio), da parte di aziende agricole, che, memori di quanto accaduto lo scorso anno, vorrebbero avere una propria fonte idrica. Questo però rischia di gravare ulteriormente sulla falda, che, secondo quanto illustrato da Arpa al Tavolo regionale per gli usi idrici in agricoltura, si è già ridotta di 2-3 metri. In questo quadro, gli enti coinvolti (comparto agricolo, settore idroelettrico, Anbi Lombardia) al Tavolo presieduto dal presidente della Regione Attilio Fontana, hanno condiviso la necessità di gestire al meglio l’acqua disponibile, attraverso l’invaso dei laghi e la riduzione da subito degli attuali deflussi (anche se Garda e Iseo sono già agli sgoccioli, per cui non ci sono grandi margini di manovra). Fondamentale anche concludere le grandi opere incompiute, soprattutto per fermare il cuneo salino nel Po, che richiederebbe altrimenti contributi d’acqua dai laghi alpini: per questo...