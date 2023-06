Lodi, maxi rissa in piazza del Mercato: denunciati 5 giovani

Lodi – Per la maxi rissa a colpi di bottiglie, pietre e cinture nel centro di Lodi del 24 giugno scorso, cinque giovani sono stati denunciati. Si tratta di ragazzi di età compresa tra i 20 e i 25 anni, tutti residenti a Tavazzano con Villanesco e di origine nordafricana. Soltanto uno di loro era già noto alle forze dell’ordine.

La rissa è avvenuta in piazza mercato alle 22.20 del 24 giugno: al termine tre dei coinvolti sono finiti al Pronto Soccorso di Lodi. Le indagini hanno chiarito che la violenta lite, davanti agli occhi attoniti dei passanti, è nata per futili motivi tra due ragazzi alterati dall’alcol. Tutti gli indagati si conoscono per ragioni di parentela o di amicizia e avevano raggiunto il centro di Lodi per trascorrere la serata. Alcuni dei soggetti coinvolti, riconosciuti anche attraverso testimonianze, sono già stati convocati presso gli Uffici della Questura dove sono stati sentiti ed indagati in stato di libertà. L’attività di Polizia Giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica, è tutt’ora in corso per fare piena luce sulla vicenda e valutare eventuale e successivi provvedimenti.