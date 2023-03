Liti, boom in Lombardia: sempre più imprese ricorrono all’arbitrato

Stefano Azzali

La legge di bilancio ha anticipato al 28 febbraio l’entrata in vigore della riforma della giustizia civile. In tema di liti, importanti modifiche riguardano l’arbitrato, l’istituto giuridico che dirime le controversie come alternativa alle aule di tribunale. Per attivare la procedura è fondamentale l’accordo delle due parti a inoltrare la domanda. La Cam - la Camera arbitrale di Milano - istituita presso la Camera di commercio è competente per la Lombardia. Due i cambiamenti più significativi attivi dal 1° marzo: gli arbitri dei contenziosi potranno adottare provvedimenti cautelari urgenti e provvisori, anche di carattere anticipatorio (cioè prima della conclusione del caso) come avviene nella giustizia ordinaria. L’altra novità riguarda la possibilità di chiedere all’arbitro d’urgenza, arbitro unico nominato dalla Camera arbitrale entro 5 giorni dal deposito dell’istanza, di adottare i provvedimenti cautelari. «La riforma dà una spinta verso la modernizzazione del sistema giustizia e dell’arbitrato, colma alcune lacune e soprattutto consente all’Italia di accrescere il proprio peso nel panorama dell’arbitrato internazionale". Stefano Azzali, direttore generale della Camera arbitrale di Milano (Cam), promuove le novità in vigore dal 1° marzo. "Come tutte le riforme è certamente migliorabile: occorre ora stare attenti ad alcune declinazioni operative e ad alcuni passaggi...