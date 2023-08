L’inflazione rallenta, ma i prezzi degli alimentari continuano a correre

L’inflazione rallenta la sua corsa, ma gli alimentari continuano a crescere con un ritmo del 10%. I dati diffusi ieri dall’Istat in merito all’inflazione di luglio, con dettaglio provinciale, certificano un rallentamento rispetto allo scorso anno (siamo sotto il 6%) ed un quadro di stabilità dei prezzi sul piano congiunturale. "La dinamica dell’inflazione, ancora fortemente influenzata dall’evoluzione dei prezzi dei beni energetici, riflette anche il rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei prodotti alimentari lavorati (che tuttavia restano su ritmi di crescita relativamente sostenuti) e dei servizi".

In Lombardia, l’indice generale è leggermente sotto la media nazionale, con un +5,8% rispetto a luglio 2022. A trainare gli aumenti sono alimentari e bevande analcoliche (+9,5%), spese per abitazione, acqua, elettricità, gas (+9,9%), ma anche servizi ricettivi e ristorazione (+7,9%). Rispetto a giugno, invece, si registra un calo del prezzi: -0,2% l’indice generale.

Entrando nel dettaglio delle singole province, sono sopra la media nazionale e regionale Varese (+6,5%), Milano (6,3%) e Lodi (6,5%). Gli alimentari sono la voce che più incide sull’aumento dell’inflazione praticamente ovunque: +12,1% a Lodi (il dato tendenziale più elevato in Lombardia), ma sono sopra il 10% anche Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco. Varese vede anche la crescita record (a livello regionale) dei prezzi per abitazione, acqua, elettricità, gas, con un +13,5% rispetto ad un anno fa; per questa voce, sono sopra il 10% anche Bergamo (10,9%), Mantova (10,1%) e Lodi (11,8%).

In alcuni territori, iniziano a vedersi dei rialzi anche per la voce istruzione (sempre dato tendenziale): +4,2% a Cremona, +4,5% a Como, rispetto ad una media regionale pari a 0. Sul fronte dei servizi ricettivi e ristorazione, l’inflazione aumenta soprattutto a Como (7%), Milano (10,3%), Brescia (7,9%).